Summit Brucker 2026 reúne especialistas, empresários, expositores e personalidades nacionais para discutir tecnologia, inovação e os novos caminhos do mercado de cremação e serviços funerários

publicado em 19/08/2026

Votuporanga sedia hoje mais uma edição do encontro Summit Brucker Foto: Divulgação

Da RedaçãoVotuporanga será palco, nesta quarta-feira (19) e quinta-feira (20), da 4ª edição do Summit Brucker 2026, evento que reúne representantes, empresários, especialistas e fornecedores do setor funerário e de cremação de diferentes regiões do Brasil e da América Latina. O encontro será realizado no Centro de Eventos Ilha do Pescador.Com o tema “Transforme-se com tecnologia e inovação”, o encontro propõe uma imersão nas principais transformações que estão impactando o segmento, com debates sobre novas tecnologias, gestão, comportamento do consumidor, sustentabilidade e tendências para o futuro dos serviços funerários e de cremação.Realizado pela Brucker Fornos Crematórios, empresa com sede em Votuporanga e atuação no Brasil e em países da América Latina e Central, o Summit se consolidou como um espaço de relacionamento, negócios, conhecimento e apresentação de novas soluções para o setor.O Summit Brucker foi idealizado e é organizado pelos empresários Marcelo Grecchi e a família Nogueira, através dos empresários Rolandinho, Ronaldo e Rolando, que também são sócios da Brucker Fornos Crematórios.A iniciativa nasceu com a proposta de aproximar os principais nomes do segmento, promover a troca de experiências e apresentar as transformações que vêm impactando o mercado funerário e de cremação.Entre os principais assuntos da programação está o avanço da Inteligência Artificial e seus impactos no mercado funerário. O especialista Felipe Badotti participa do evento com uma apresentação dedicada às transformações provocadas pela tecnologia e à maneira como as empresas podem se preparar para um mercado cada vez mais digital e conectado.A programação também terá painéis voltados à evolução dos serviços funerários, novas tendências e gestão. Entre os nomes confirmados estão Arthur Freitas, CEO do iFood Benefícios; Mylena Cooper, CEO do Grupo Vaticano; Gleibson Amorim, CEO da Amorim Prev; e Luciane França, CEO da Alphacampus.Além da programação técnica, o Summit Brucker terá a participação de personalidades conhecidas nacionalmente.Entre os destaques estão o Padre Fábio de Melo, que apresenta a palestra-show “Este Sou Eu – Piano e Voz”, e Cafu, capitão da Seleção Brasileira na conquista do pentacampeonato mundial, que compartilhará experiências e lições relacionadas à liderança e trajetória profissional.Também integram a programação a professora Cíntia Chagas e o chef Erick Jacquin, conhecido nacionalmente por sua participação em programas de televisão.Além das palestras e painéis, o Summit contará com uma área de exposição, reunindo empresas, marcas e entidades ligadas ao mercado funerário e de cremação.O espaço também será utilizado para relacionamento e geração de negócios entre empresários e profissionais que participam do encontro.A programação foi planejada para combinar conteúdo técnico, negócios e momentos de integração entre os participantes. Ao longo dos dois dias estão previstos coffee breaks, almoços, happy hours e apresentações musicais, proporcionando oportunidades de networking entre os profissionais do setor.A expectativa é de que Votuporanga receba, durante os dois dias, empresários, gestores, especialistas e profissionais diretamente ligados ao mercado funerário e de cremação vindos de diferentes regiões do Brasil e da América Latina.Sediada em Votuporanga desde sua fundação, em 2009, a Brucker Fornos Crematórios atua no desenvolvimento e fabricação de equipamentos para cremação.A empresa destaca como pilares de sua atuação a tecnologia, inovação, pesquisa e desenvolvimento, com equipamentos comercializados no Brasil e em diferentes países da América Latina e Central.A realização do Summit na cidade reforça a presença de Votuporanga em um segmento especializado e coloca o município, durante os dois dias do evento, no centro das discussões sobre o futuro da atividade funerária e de cremação.