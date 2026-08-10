Reconhecimento do GPTW LATAM 2026 reforça a consistência da cultura organizacional e o compromisso da instituição com a experiência das pessoas colaboradoras

publicado em 17/08/2026

Foto: Sicredi

O Sicredi foi reconhecido, pelo segundo ano consecutivo, como uma das Melhores Empresas para Trabalhar na América Latina pelo Great Place To Work® (GPTW). A premiação, considerada uma das mais relevantes do mundo corporativo, foi realizada na noite desta quarta-feira (12), no Rio de Janeiro, e reuniu organizações de diferentes países da região.Neste ano, o Sicredi ficou entre as 15 Melhores Empresas para Trabalhar na América Latina. O resultado dá continuidade à trajetória de reconhecimento da instituição financeira e reflete a evolução das práticas voltadas à valorização, ao desenvolvimento e ao bem-estar das pessoas. Em 2026, a Pesquisa de Clima alcançou o resultado histórico de 92% de engajamento sistêmico, indicador que evidencia a conexão das equipes com a cultura e com o propósito do Sicredi.“Estar novamente entre as melhores empresas para trabalhar na América Latina reforça que estamos construindo uma cultura consistente, baseada em escuta, confiança e evolução contínua. O engajamento de 92% alcançado neste ano na pesquisa de Clima demonstra a força das nossas pessoas e nos estimula a seguir aprimorando a experiência de quem faz o Sicredi acontecer todos os dias”, afirma Daniele Schmidt, diretora executiva de Pessoas e Cultura do Sicredi.Em 2025, o Sicredi recebeu, pelo quinto ano consecutivo, a certificação GPTW, que reconhece a instituição como um excelente lugar para trabalhar no Brasil. No mesmo ano, foi eleito, pelo segundo ano seguido, a Melhor Empresa para Trabalhar no país na categoria Gigantes. A primeira participação no ranking latino-americano também ocorreu em 2025, quando a instituição esteve entre as 25 melhores empresas da região.O ranking GPTW LATAM considera empresas reconhecidas nas listas nacionais da América Latina e avalia organizações de acordo com critérios relacionados à experiência das pessoas colaboradoras e às práticas culturais.“Acredito que o verdadeiro diferencial de uma organização está na capacidade de fazer com que cada pessoa se sinta pertencente, valorizada e incentivada a contribuir com seu melhor. É essa vivência que fortalece nosso compromisso de gerar prosperidade não apenas para quem trabalha conosco, mas também para nossos associados e comunidades”, finaliza a diretora.