Evento agendado para o dia 13 de setembro, no Centro de Eventos Helder Galera, reúne a força do campo e a comunidade regional em uma grande corrente do bem

publicado em 13/08/2026

Foto: Divulgação

No coração do noroeste paulista, a união comunitária e o espírito solidário do homem do campo sempre foram pilares fundamentais para o desenvolvimento e o apoio a quem mais precisa. Em Votuporanga, essa vocação ganha um capítulo especial com a realização do Leilão de Gado em prol da Santa Casa de Votuporanga. Mais do que um tradicional encontro do setor agropecuário, o evento se consolida como um gesto concreto de amor ao próximo e de compromisso com a saúde regional.A 11ª edição do leilão está agendada para o dia 13 de setembro, a partir das 11h, no Centro de Eventos Helder Galera — acontecendo logo após as emoções do 2º Grand Prix de Ranch Sorting. Além dos arremates de lotes e prendas, as famílias presentes poderão desfrutar de um almoço festivo e solidário, unindo a boa convivência e a gastronomia em benefício do Hospital.A Santa Casa de Votuporanga é referência em atendimento de média e alta complexidades para dezenas de municípios da região, realizando a grande maioria de seus procedimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Para o diretor da Instituição, Marcos Garcia, a realização do leilão reafirma o laço fraterno entre a comunidade e o Hospital."A Santa Casa é o porto seguro da saúde da nossa população. Cada conquista, cada modernização de estrutura e cada vida salva são resultados diretos do apoio que recebemos da nossa comunidade. O Leilão de Gado é a expressão máxima do carinho e do respeito do produtor rural pelo nosso Hospital. Essa união converte a generosidade do campo em atendimento humanizado, tecnologia e esperança para milhares de pacientes do SUS em toda a nossa região", destaca o diretor Marcos Garcia.A mobilização envolve produtores rurais, empresários, voluntários e a sociedade civil. 100% da renda arrecadada será destinada integralmente às necessidades da Santa Casa de Votuporanga, auxiliando no custeio operacional, compra de insumos de saúde e manutenção dos serviços de excelência.À frente da organização e do contato com doadores e parceiros, o responsável pelo setor de Captação de Recursos, Rosemir Lopes (conhecido como Milão), ressalta a importância de cada contribuição, independentemente do tamanho:"O setor produtivo e o campo têm um coração gigante. Estamos recebendo doações de bezerros, garrotes, vacas, novilhas e prendas do campo, além do valioso apoio de quem contribui financeiramente via PIX ou dinheiro. Não importa o tamanho da contribuição: cada gesto se transforma em remédio, leito e cuidado humanizado para quem precisa. Convidamos toda a sociedade para estar conosco no dia 13 de setembro para fazermos juntos essa grande festa da solidariedade", ressalta Rosemir Lopes (Milão).?? Data: 13 de Setembro? Horário: A partir das 11h?? Local: Centro de Eventos Helder Galera (logo após o 2º Grand Prix de Ranch Sorting)?? Atração: Almoço Solidário ("Almoce conosco e salve vidas!"), Leilão de Animais e Prendas?? Como contribuir (Doações & Informações):O que doar: Bezerros, garrotes, vacas, novilhas, prendas do campo ou doações financeiras em qualquer valor via PIX/dinheiro.Telefone: (17) 3405-9133 (Setor de Captação de Recursos), ramal 2378WhatsApp: (17) 99639-9642