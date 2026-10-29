Ação da Cidade FM começa às 9h no Centro de Votuporanga e terá promoções, brindes, sorvetes, açaí e refrigerantes

publicado em 05/11/2026

Ação da Rádio Cidade FM 94,7 começa às 9h no Centro de Votuporanga e terá promoções, brindes, sorvetes e açaí Foto: A Cidade

Depois do sucesso da inauguração da Lilika Bijuterias e Presentes, a Rádio Cidade FM 94,7 retorna à loja nesta sexta-feira, 6 de novembro, para mais uma edição do Pedágio da Cidade. A ação começa às 9h, na Rua Amazonas, 3476, no Centro de Votuporanga.A volta do pedágio é uma oportunidade para quem conheceu a Lilika na inauguração conferir as promoções da loja e para quem ainda não visitou o espaço conhecer a variedade de produtos. Entre os itens em oferta estão acessórios, brinquedos, maquiagens, utilidades e artigos de decoração.O público também poderá aproveitar a distribuição de brindes e refrigerantes Saboraki. Para refrescar a manhã, a ação terá ainda sorvetes OGGI e açaí Di Matteo.Com opções para presentear, renovar os acessórios ou escolher peças para a casa, a Lilika recebe os ouvintes da Cidade FM e quem estiver passando pelo Centro. A equipe da rádio estará na loja a partir das 9h para mais uma manhã do Pedágio da Cidade FM