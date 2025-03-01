Encontro com a egressa Priscila da Cruz Tofanelli abordou a Lei Lucas, apresentou técnicas de desengasgo e reforçou a importância da prevenção na formação dos futuros pedagogos

publicado em 30/10/2026

Ensinar, acolher e também saber agir para proteger vidas. Essas responsabilidades estiveram no centro da palestra “Prevenção e Primeiros Socorros em Espaços Escolares”, realizada pela Faculdade Futura, em Votuporanga, no dia 26 de outubro. Voltada aos estudantes de Pedagogia, a atividade reuniu conhecimentos teóricos, exemplos de situações reais e demonstrações práticas para aproximar a formação acadêmica dos desafios do cotidiano escolar.

A convidada foi Priscila da Cruz Tofanelli, pedagoga formada pela própria instituição, bombeira civil, socorrista e técnica em segurança do trabalho. Com ênfase na Lei Lucas, o encontro destacou a prevenção de acidentes e a importância da preparação dos profissionais da educação para prestar os primeiros cuidados em situações de emergência.

Entre os conteúdos apresentados estiveram técnicas de desengasgo em crianças e adultos, com a utilização de bonecas nas demonstrações. A proposta permitiu aos estudantes compreender a importância de reconhecer uma emergência e agir com responsabilidade até a chegada do atendimento especializado.

Aprendizado que marcou os estudantes

Para Camilly Vitória Guariero Ataíde, aluna do 6º período de Pedagogia, um dos momentos mais marcantes foi conhecer a história do menino Lucas, cuja morte após um engasgo durante um passeio escolar deu origem à mobilização pela lei que leva seu nome.

“Participar dessa palestra abriu meus olhos de uma forma profunda. Quando conhecemos a história do menino Lucas, que tragicamente perdeu a vida após um engasgo durante um passeio escolar, o silêncio na sala foi absoluto”, relata.

A estudante destaca que a atividade ampliou sua percepção sobre o compromisso dos futuros educadores com a segurança das crianças. “A maior lição que levo dessa experiência é que o conhecimento também é um ato de amor e responsabilidade. Muitas vezes, a omissão não acontece por falta de vontade de ajudar, mas pelo medo e pelo desespero de não saber como agir.

A aluna Marilsa Lúcia Faustino, do 8º período de Pedagogia, destacou a contribuição da palestra para sua formação e agradeceu à profissional por compartilhar conhecimentos que poderão fazer a diferença em sua atuação como educadora.

“Agradeço à Priscila por compartilhar seus conhecimentos e contribuir de forma tão significativa para a nossa formação como futuras pedagogas. A Lei Lucas nos ensina que cuidar também é saber agir diante de uma emergência e que a segurança das nossas crianças deve ser sempre uma prioridade. Sou muito grata por esse aprendizado tão valioso, pela dedicação e pelo carinho com que compartilhou conhecimentos tão importantes para a nossa formação e que podem salvar vidas”, afirmou.

Também do 8º período de Pedagogia, Taynara Oliveira Bezerra destacou a combinação entre teoria e prática e a importância das demonstrações para compreender como agir em situações de emergência.

“A palestra foi muito enriquecedora, repleta de conhecimentos teóricos e práticos sobre a Lei Lucas. Aprendemos sobre a importância da prevenção e tivemos a oportunidade de conhecer, na prática, as técnicas de desengasgo em crianças e adultos, utilizando bonecas nas demonstrações. Foi uma experiência que contribuiu muito para a nossa formação, pois nos preparou melhor para lidar com situações de emergência no ambiente escolar e fora dele. A Faculdade Futura está de parabéns por proporcionar palestras tão importantes e de tanta qualidade, que fazem a diferença na formação dos alunos!”, afirmou.

Formação próxima da realidade escolar

A coordenadora do curso de Pedagogia, Elimeire Alves de Oliveira, destaca que a condução da palestra favoreceu a participação dos estudantes e a compreensão dos temas apresentados.

“A abordagem dinâmica, com situações reais e exemplos práticos, despertou grande interesse e manteve os estudantes atentos e envolvidos durante toda a atividade”, avalia.

Segundo Elimeire, o encontro também promoveu uma reflexão sobre as responsabilidades que acompanham a atuação dos educadores. “Mais do que transmitir conhecimentos, o encontro promoveu reflexão sobre a responsabilidade dos futuros pedagogos na proteção, no cuidado e na segurança das crianças.”

A coordenadora ressalta que atividades dessa natureza fortalecem a ligação entre o aprendizado acadêmico e a prática educativa. “Foi uma oportunidade de aprendizado que certamente contribuiu para ampliar o olhar dos nossos estudantes sobre a importância de cuidar, prevenir e, quando necessário, saber como agir para proteger vidas.”

Para a gestora da Faculdade Futura, Driely Cristina dos Santos, a iniciativa integra o compromisso da instituição com a formação humana e profissional de seus alunos.

“Quando proporcionamos experiências que aproximam nossos estudantes da realidade escolar, contribuímos para formar profissionais mais conscientes, preparados e comprometidos com a vida, a segurança e o bem-estar das crianças”, afirma.

Driely destaca que essa preparação envolve conhecimentos, atitudes e sensibilidade para lidar com as necessidades dos alunos. “Nosso objetivo é formar pedagogos capazes não apenas de ensinar, mas também de acolher, prevenir, agir com responsabilidade e transformar realidades por meio de suas atitudes e conhecimentos.”

Retorno às origens

Para Priscila, que retornou à Faculdade Futura pela segunda vez como palestrante, a atividade também teve um significado pessoal. Estar diante dos estudantes representou a oportunidade de compartilhar conhecimentos e revisitar a instituição onde iniciou sua trajetória na Pedagogia.

“Voltar a um lugar que faz parte da minha história, agora não mais como aluna, mas como palestrante, compartilhando meus conhecimentos, minhas experiências e um pouco da minha trajetória profissional, é algo que toca profundamente o meu coração”, declara.

À frente da PCT Treinamentos e Serviços, a profissional agradeceu o convite e o acolhimento da faculdade. Ela reforçou que compartilhar esse aprendizado é uma forma de contribuir para uma educação mais segura e preparada para enfrentar emergências.