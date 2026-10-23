O caso ocorreu na tarde da última quarta-feira

publicado em 30/10/2026

A polícia encontrou ainda uma balança de precisão, dois telefones celulares e dinheiro Foto: Divulgação

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUm homem que possuía mandado de prisão em aberto por envolvimento com o tráfico de drogas foi localizado e detido por policiais da Força Tática da Polícia Militar, na região central de Votuporanga. A equipe chegou até o endereço após receber informações de que o procurado estaria abrigado em um edifício residencial e continuaria realizando a venda de substâncias ilícitas no local. O caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (28).Durante a averiguação no prédio indicado, os agentes encontraram o indivíduo no corredor, próximo à entrada de seu apartamento. Assim que percebeu a presença dos militares, ele correu para dentro do imóvel e se refugiou no banheiro, tentando jogar uma sacola plástica no vaso sanitário para eliminá-la por meio da descarga. Entretanto, a intervenção dos policiais evitou que o objeto fosse descartado, possibilitando a apreensão do pacote, que armazenava uma substância em pó de coloração branca.A continuidade das diligências pelos ambientes do apartamento levou à localização de uma balança de precisão, dois telefones celulares e R$ 39 em dinheiro distribuído em cédulas de baixo valor. Somados aos entorpecentes encontrados, os materiais apreendidos totalizaram 181 gramas de cocaína.Posteriormente, o homem foi levado à Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial responsável pelo plantão confirmou o cumprimento da ordem judicial de prisão e formalizou também uma nova autuação em flagrante por tráfico de drogas. Após os procedimentos legais, ele continuou detido na carceragem, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.