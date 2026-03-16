Ação rápida da PM evitou possível situação de risco; suspeito foi localizado após denúncia e encaminhado à Justiça

publicado em 21/03/2026

Suspeito foi encontrado em frente à própria residência, não resistiu à prisão e colaborou com a abordagem policial. Crédito: Divulgação

Luciana Tambuqueluciana@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar do Estado de São Paulo prendeu, no final da tarde de ontem, um homem por descumprimento de medida protetiva no município de Nhandeara.De acordo com informações da ocorrência, a equipe foi acionada após denúncia de que o indivíduo estaria importunando sua ex-companheira nas proximidades do Cras da cidade, mesmo tendo uma medida judicial que o proibia de se aproximar da vítima.Diante da dificuldade de contato via telefone 190, os policiais se deslocaram de Sebastianópolis do Sul até Nhandeara, contando com o apoio de outra viatura, já que havia informações de que o suspeito poderia estar armado e apresentava comportamento agressivo.No local indicado inicialmente, o homem não foi encontrado. Após contato com o delegado responsável pelo caso, a equipe recebeu informações sobre o possível paradeiro do suspeito.Os policiais então seguiram até a residência do indivíduo, onde ele foi localizado em um escritório situado em frente à casa. Durante a abordagem, ele foi informado sobre o descumprimento da medida protetiva e recebeu voz de prisão em flagrante.O suspeito não apresentou resistência e colaborou com a ação policial, não sendo necessário o uso de algemas. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde o delegado ratificou a prisão. O homem permanece à disposição da Justiça.