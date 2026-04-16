Aline Paula Pita Barbosa, 42 anos, estava internada no Hospital de Base de Rio Preto desde o dia 16 de abril

publicado em 04/05/2026

Foto: Hospital de Base de Rio Preto

Faleceu na madrugada deste domingo (3) Aline Paula Pita Barbosa, de 42 anos, que estava internada no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP) desde o dia 16 de abril. Ela é a segunda vítima fatal de um ataque a tiros ocorrido na Vila Esplanada, em Rio Preto; seu marido, Marcelo Barbosa, de 43 anos, havia morrido no último dia 21.O principal suspeito, Nilton Morais, de 64 anos, era ex-padrasto de Aline e foi detido em Goiânia (GO) no dia 23 de abril, após passar uma semana foragido. No momento da prisão, ele portava uma pistola e dinheiro. Morais já possuía um mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável e agora responderá por duplo homicídio consumado, tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo.Segundo as investigações, o ataque ocorreu por volta das 6h30. O filho do casal, de 18 anos, relatou à polícia que presenciou o suspeito rendendo seu pai na garagem. Marcelo foi atingido na cabeça e Aline, ao tentar intervir, foi baleada no braço e no peito. O atirador ainda perseguiu o jovem para dentro da residência e efetuou disparos, mas ele conseguiu se esconder e não foi atingido. Uma criança de 10 anos, filha do casal, também estava no imóvel e saiu ilesa.A perícia técnica encontrou estojos de munição calibre .380 no local. Imagens de câmeras de monitoramento da vizinhança, que mostram a movimentação de uma motocicleta, auxiliam a polícia na reconstrução da fuga do autor.