Foto: A Cidade
Da redação
Um homem de 62 anos morreu após uma caminhonete se chocar com a sua motocicleta na esquina das ruas Amazonas e Amapá na tarde desta segunda-feira (11). A vítima, Higino Araújo de Andrade, de 62 anos, chegou a ser socorrido pelo resgate, mas não sobreviveu. Ele completaria 63 no próximo dia 23.
De acordo com informações fornecidas à reportagem, Higino vinha trafegando na rua Amazonas quando uma caminhonete branca, modelo Chevrolet S-10, conduzida por um idoso de 72 anos pela rua Amapá, acabou se chocando com a moto. O impacto não foi violento, mas causou Higino a perder o controle da moto e bater conta uma placa de estacionamento.
A vítima foi atendida pelo resgate, mas não sobreviveu ao impacto e teve a morte decretada ainda no local. A polícia vai investigar as causas do ocorrido.