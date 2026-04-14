Vítima utilizou aplicativo de entregas para enviar imagem aos correios

publicado em 27/04/2026

Foto: Reprodução/Google Street View

Um homem de São José do Rio Preto realizou um boletim de ocorrências alegando um furto de uma imagem religiosa avaliada em R$ 2,9 mil. O objeto, de origem indiana, seria transportado por um motorista de aplicativo até os correios.

De acordo com informações, o dono da imagem contratou um motorista para realizar a entrega do objeto, via aplicativo. Porém, foi notada a ausência da peça após a entrega, sendo realizada a tentativa de contato com o entregador, mas sem sucesso devido a informações inconsistentes no aplicativo.

Após várias tentativas e divulgação do caso, o entregador foi encontrado. Segundo o boletim de ocorrências, ele confirmou ter a imagem, mas recusou devolver e ameaçou o dono, afirmando conhecer o endereço da vítima e fazendo menções a possuir uma arma de fogo.