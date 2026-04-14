Iniciativa une ciência, arte e criatividade para ensinar astronomia de forma prática e envolvente

publicado em 27/04/2026

O universo ganhou espaço dentro da sala de aula e nos corredores do CEM “Prof. Benedito Israel Duarte”, localizado na zona norte de Votuporanga. Por meio do projeto “Pequenos Astrônomos”, alunos estão mergulhando no mundo da astronomia de forma leve, criativa e interdisciplinar.A iniciativa é desenvolvida durante as Atividades de Complementação Educacional (EAC) e envolve estudantes do 2º ao 5º ano. O objetivo é apresentar conceitos básicos de astronomia e, ao mesmo tempo, estimular o raciocínio lógico, o pensamento científico e, principalmente, a curiosidade sobre o universo.O projeto aposta em experiências práticas e dinâmicas. As atividades incluem música inspirada nos sons dos planetas, teatro, dança, artesanato, jogos educativos e simulações, criando um ambiente de aprendizado lúdico e significativo. A proposta é mostrar que aprender ciência pode ser algo divertido e acessível.De acordo com os coordenadores da unidade, Mayara González Ribeiro e André Luís Correa Silva, o sucesso do projeto está diretamente ligado ao envolvimento de toda a equipe escolar. Professores e técnicos têm atuado de forma integrada, utilizando diferentes metodologias para garantir que os alunos se sintam motivados e participativos durante todo o processo. O trabalho foi acompanhado de perto pela vice-diretora Jane Sampaio André.Além de despertar o interesse pelo tema, o projeto também prepara os estudantes para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), ampliando horizontes e incentivando o protagonismo estudantil desde os primeiros anos da vida escolar.A secretária da Educação, Silvia Letícia, reforça o impacto da ação no processo de aprendizagem.“Iniciativas como essa fortalecem a educação ao ir além do conteúdo tradicional. Elas estimulam a criatividade, o pensamento crítico e o interesse pela ciência. Quando proporcionamos experiências que façam sentido para os nossos alunos, contribuímos também para a formação deles como cidadãos curiosos pelo mundo”, finaliza.