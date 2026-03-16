Caso ocorreu em Rio Preto

publicado em 30/03/2026

Foto: Reprodução/Google StreetView

Um homem morreu na noite após sofrer um mal súbito enquanto dirigia, em Rio Preto. O caso foi registrado como morte suspeita sem indícios aparentes de causa determinante e sem natureza criminal.De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Copom para atender a um acidente de trânsito na rua Militão Policarpo Ferreira, no bairro Jardim Maria Lúcia. Conforme as informações, o motorista teria passado mal ao volante, perdido o controle do veículo e colidido contra o muro de uma residência, causando danos à estrutura e invadindo parcialmente o imóvel.Quando as equipes chegaram ao local, a vítima já havia sido socorrida. Ela foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, onde a morte foi confirmada por profissionais de saúde.A perícia técnica esteve no local para realizar os levantamentos necessários. O veículo envolvido, um carro de passeio, foi identificado e será analisado no curso das investigações.O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico para esclarecer a causa da morte. O caso foi direcionado ao distrito policial responsável pela região e será investigado pela Polícia Civil.