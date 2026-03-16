Ação rápida da Polícia Militar garante segurança da vítima e resulta na prisão do autor
Indivíduo é preso em flagrante após ser encontrado próximo à residência da vítima, descumprindo medida protetiva. Crédito: Divulgação
Luciana Tambuque
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Na noite da última segunda-feira, por volta das 20h, uma equipe da Polícia Militar realizou a prisão em flagrante de um indivíduo por descumprimento de medida protetiva, em uma ocorrência registrada na Rua Maranhão.
Durante patrulhamento preventivo e ostensivo pela cidade, a equipe foi acionada via Copom para atender a denúncia. Ao chegar ao local, os policiais fizeram contato com a vítima, que relatou que seu cunhado, contra quem já havia uma medida protetiva em vigor, estava nas proximidades de sua residência, a cerca de 30 metros.
Com base nas informações e características fornecidas, os policiais localizaram e abordaram o suspeito nas imediações. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado durante a revista, ficou constatado o descumprimento da ordem judicial.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que teve seus direitos constitucionais lidos no local. Não houve necessidade do uso de algemas.
O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade de plantão tomou ciência da ocorrência e ratificou a prisão em flagrante. O autor permaneceu à disposição da Justiça.
A ação reforça a importância das medidas protetivas e da pronta resposta policial na garantia da segurança das vítimas. A PM frisa para que os cidadãos façam suas denúncias através do 190.