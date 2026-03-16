Ação rápida da Polícia Militar garante segurança da vítima e resulta na prisão do autor

publicado em 18/03/2026

Indivíduo é preso em flagrante após ser encontrado próximo à residência da vítima, descumprindo medida protetiva. Crédito: Divulgação

Luciana Tambuqueluciana@acidadevotuporanga.com.brNa noite da última segunda-feira, por volta das 20h, uma equipe da Polícia Militar realizou a prisão em flagrante de um indivíduo por descumprimento de medida protetiva, em uma ocorrência registrada na Rua Maranhão.Durante patrulhamento preventivo e ostensivo pela cidade, a equipe foi acionada via Copom para atender a denúncia. Ao chegar ao local, os policiais fizeram contato com a vítima, que relatou que seu cunhado, contra quem já havia uma medida protetiva em vigor, estava nas proximidades de sua residência, a cerca de 30 metros.Com base nas informações e características fornecidas, os policiais localizaram e abordaram o suspeito nas imediações. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado durante a revista, ficou constatado o descumprimento da ordem judicial.Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que teve seus direitos constitucionais lidos no local. Não houve necessidade do uso de algemas.O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade de plantão tomou ciência da ocorrência e ratificou a prisão em flagrante. O autor permaneceu à disposição da Justiça.A ação reforça a importância das medidas protetivas e da pronta resposta policial na garantia da segurança das vítimas. A PM frisa para que os cidadãos façam suas denúncias através do 190.