Crime aconteceu na madrugada deste domingo (28)

publicado em 29/06/2026

Foto: Reprodução/Google StreetView

Um casal e uma idosa de 72 anos foram mantidos reféns por dois criminosos durante um roubo na madrugada deste domingo, 28, em São José do Rio Preto. As vítimas viveram momentos de pânico e agressão antes de serem trancadas em um quarto pelos assaltantes, que fugiram e continuam foragidos.O crime teve início quando o veículo do casal, um Volkswagen Fox, parou em um semáforo no cruzamento das avenidas Danilo Galeazzi e Solon Varginha. O homem, de 48 anos, e a mulher, de 49, foram rendidos por dois suspeitos, sendo que um deles portava uma arma de fogo. Sob ameaça, as vítimas foram obrigadas a passar para o banco traseiro.Um dos criminosos assumiu o volante, enquanto o comparsa exigia dinheiro e questionava sobre as contas bancárias das vítimas. Durante o trajeto, o homem foi agredido violentamente, sofrendo lesões na face, boca, cabeça e costelas. Ele teve as mãos amarradas com cadarços e foi trancado no porta-malas do próprio automóvel.A dupla seguiu com o veículo até uma casa no bairro Jardim Caparroz. No local, a mulher foi coagida a ajudar os assaltantes a vasculharem o imóvel em busca de valores. Uma idosa de 72 anos, que dormia na residência, também foi rendida pelo grupo.Antes de fugirem, os criminosos trancaram as três vítimas em um dos quartos da casa. Foram roubados R$ 2,9 mil em espécie, três aparelhos celulares e o veículo Fox, que ainda não foi localizado pelas autoridades.A Polícia Civil investiga o caso e busca pistas que levem à identificação dos autores. Imagens de uma câmera de segurança instalada na rua da residência foram solicitadas e devem auxiliar nos trabalhos de investigação.