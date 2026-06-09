Acidente entre carro e scooter elétrica deixa mulher ferida em Votuporanga (Foto: A Cidade)
Daniel Marques
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Um acidente de trânsito foi registrado no fim da tarde desta terça-feira (16), por volta das 17h30, em Votuporanga. A ocorrência envolveu um Ford Fiesta Sedan de cor preta e uma scooter elétrica no cruzamento da Rua Amapá com a Avenida Wilson Foz.
De acordo com as informações apuradas no local, os dois veículos se envolveram em uma colisão, resultando em ferimentos na condutora da scooter elétrica. Ela foi socorrida por uma equipe da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e encaminhada para atendimento médico.
A Polícia Militar esteve no local para atender a ocorrência, realizar os procedimentos necessários e organizar o trânsito na região durante o atendimento à vítima e a remoção dos veículos. As circunstâncias que levaram ao acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.