A ação foi realizada por policiais militares que atuavam pela Atividade Delegada

publicado em 24/06/2026

Foto: DIvulgação

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNa zona Oeste de Votuporanga, no bairro Paineiras, um homem acabou detido em flagrante sob acusação de violência doméstica nesta segunda-feira (22). A ação foi realizada por policiais militares que atuavam pela Atividade Delegada, após acionamento via rádio relatando uma ocorrência de desentendimento entre um casal em uma residência situada na Rua das Aroeiras.No endereço informado, a equipe policial encontrou a mulher ferida e com a camiseta manchada de sangue. Ela declarou ter sido agredida pelo companheiro durante uma discussão no ambiente familiar, relatando que sofreu socos no rosto, teve os cabelos puxados e foi derrubada ao solo. Ainda segundo o relato, o agressor teria desferido diversos chutes na região da cabeça, provocando lesões na boca e hematomas visíveis em ambos os lados da testa.Presente no imóvel no momento da chegada dos policiais, o homem foi abordado ainda no local. Durante a intervenção, não houve negativa quanto aos fatos, e ele acabou admitindo ter agredido a esposa. Diante da situação e da confissão, a prisão foi efetuada de forma imediata com base na Lei Maria da Penha.Encaminhado à Central de Flagrantes de Votuporanga, o indiciado teve a prisão confirmada pela autoridade policial de plantão, que determinou sua permanência na carceragem. O caso permanece sob acompanhamento da Polícia Civil, que dará continuidade às investigações e aos procedimentos legais cabíveis.