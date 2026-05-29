O fato investigado ocorreu no dia 26 de maio deste ano

publicado em 10/06/2026

Foto: Divulgação

A Polícia Civil, por meio de policiais do 2º Distrito Policial de Votuporanga, efetuou a prisão de um homem identificado pelas iniciais S.A.S., de 62 anos, investigado pela prática de tentativa de homicídio.O fato investigado ocorreu no dia 26 de maio deste ano, quando, após desentendimento com a vítima L.J.G., de 23 anos, em razão de questões envolvendo imóvel locado, o autor teria se dirigido à sua residência, retornando em seguida armado com um revólver, efetuando disparos em direção à vítima, que não foi atingida.Diante da gravidade dos fatos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado, sendo o mandado expedido pelo Poder Judiciário.De posse da ordem judicial, policiais civis realizaram diligências e lograram localizar o investigado em frente à sua residência, ocasião em que foi abordado e preso. Na sequência, também foi cumprido mandado de busca e apreensão no imóvel, oportunidade em que o próprio investigado indicou o local onde mantinha a arma de fogo utilizada no crime.Durante as buscas, foi apreendido um revólver calibre .38, acompanhado de três cartuchos intactos e dois cartuchos deflagrados.Além do cumprimento do mandado de prisão, o investigado foi autuado em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sendo também formalmente indiciado pela prática de tentativa de homicídio.Após os procedimentos de polícia judiciária, o preso foi encaminhado à carceragem da Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça, aguardando apresentação em audiência de custódia.A ação integra os trabalhos contínuos da Polícia Civil voltados à repressão qualificada de crimes contra a vida.