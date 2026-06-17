Motorista tentou evitar a fiscalização policial, confessou armazenar entorpecentes em casa e acabou preso em flagrante
Daniel Marques
Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante o fim de semana, no bairro Pró Povo, em Votuporanga, após levantar suspeitas ao tentar escapar da atenção de policiais militares que realizavam patrulhamento preventivo na região.
Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista de um Ford Fusion apresentou comportamento incomum, fechando rapidamente o vidro do veículo, cobrindo o rosto com as mãos e acelerando o automóvel. Diante da atitude, os policiais iniciaram um breve acompanhamento tático e conseguiram realizar a abordagem na Rua Vergílio Moreti.
Inicialmente, nenhuma irregularidade foi localizada com o suspeito ou no interior do carro. No entanto, os militares notaram um forte odor de maconha no hálito e nas mãos do condutor. Questionado, ele confirmou que havia consumido a droga naquele dia e revelou que mantinha mais entorpecentes em sua residência, além de admitir que costumava revender a substância para alguns conhecidos. Com o apoio de outras equipes, os policiais seguiram até o imóvel, situado na Rua dos Canários.
Na residência, durante as buscas, foram encontradas três porções de maconha escondidas dentro da geladeira, totalizando aproximadamente 70 gramas, além de uma balança de precisão sobre a mesa da cozinha. Também foram apreendidos um aparelho celular e R$ 120 em dinheiro. O Ford Fusion foi recolhido ao pátio por meio de guincho, em razão do licenciamento estar vencido. Como o suspeito demonstrava agitação e olhava constantemente ao redor na tentativa de encontrar uma possível rota de fuga, foi necessário o uso de algemas para preservar a segurança da equipe e do próprio detido. Em seguida, ele foi encaminhado ao Plantão Policial, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas, deixando-o à disposição da Justiça.
Motorista tentou evitar a fiscalização policial, confessou armazenar entorpecentes em casa e acabou preso em flagrante Foto: Divulgação