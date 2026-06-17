Motorista tentou evitar a fiscalização policial, confessou armazenar entorpecentes em casa e acabou preso em flagrante

publicado em 29/06/2026

Motorista tentou evitar a fiscalização policial, confessou armazenar entorpecentes em casa e acabou preso em flagrante Foto: Divulgação

Daniel Marques

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante o fim de semana, no bairro Pró Povo, em Votuporanga, após levantar suspeitas ao tentar escapar da atenção de policiais militares que realizavam patrulhamento preventivo na região.

Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista de um Ford Fusion apresentou comportamento incomum, fechando rapidamente o vidro do veículo, cobrindo o rosto com as mãos e acelerando o automóvel. Diante da atitude, os policiais iniciaram um breve acompanhamento tático e conseguiram realizar a abordagem na Rua Vergílio Moreti.

Inicialmente, nenhuma irregularidade foi localizada com o suspeito ou no interior do carro. No entanto, os militares notaram um forte odor de maconha no hálito e nas mãos do condutor. Questionado, ele confirmou que havia consumido a droga naquele dia e revelou que mantinha mais entorpecentes em sua residência, além de admitir que costumava revender a substância para alguns conhecidos. Com o apoio de outras equipes, os policiais seguiram até o imóvel, situado na Rua dos Canários.