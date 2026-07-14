Ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 11h57 desta sexta-feira (17), na Rua dos Eucaliptos, na zona Oeste da cidade

publicado em 17/07/2026

Foto: Divulgação

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Votuporanga registrou, às 11h57 desta sexta-feira (17), uma ocorrência de tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência e lesão corporal na Rua dos Eucaliptos, na zona Oeste do município.De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento ostensivo preventivo pela região com o objetivo de coibir a prática de crimes quando visualizou um casal em atitude considerada suspeita pelo endereço. Imediatamente, os policiais deram ordem de abordagem, que, segundo a corporação, não foi obedecida.Ainda conforme a PM, durante a tentativa de abordagem foi possível visualizar que o homem e a mulher estavam em posse de dezenas de porções de crack embaladas e prontas para a venda, além de dinheiro proveniente da comercialização da droga.Segundo o registro policial, ambos resistiram à abordagem, principalmente o homem. Diante da resistência, os policiais utilizaram técnicas de defesa pessoal para contê-lo, sendo necessário o uso de algemas.Na busca pessoal, de acordo com a corporação, foram localizadas 96 pedras de crack embaladas e prontas para a venda, além de dinheiro e um aparelho celular.Diante dos fatos, a Polícia Militar informou que deu voz de prisão ao casal, sendo um homem de 40 anos e uma mulher de 38 anos. Os dois foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde o delegado de plantão ratificou a prisão. Eles permaneceram à disposição da Justiça.