A dianteira do carro ficou bastante danificada com o impacto Foto: A Cidade
Da redação
Um acidente entre um carro e uma moto resultou no fechamento da rua Amazonas após o cruzamento com a rua Alagoas na tarde desta quinta-feira. Duas pessoas ocupantes da moto ficaram feridas e precisaram de ser atendidas pelo Samu.
De acordo com informações colhidas no local, o carro, um Mercedes modelo C200, seguia pela rua Amazonas por volta das 14h quando colidiu com a moto, que andava pela rua Alagoas. No local existe um semáforo.
Segundo o motorista do carro, ele tentou desviar, mas bateu na moto e acabou batendo o carro em uma das palmeiras da rua. Os ocupantes da moto foram atendidos no local pelo Samu e levados para receberem mais cuidados na unidade de pronto atendimento.
A Polícia Militar esteve no local e realizou o fechamento da rua Amazonas, desviando o trânsito para a rua Alagoas. Será realizada a perícia para descobrir o que aconteceu.