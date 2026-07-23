Um dos motoqueiros foi levado para a Santa Casa em estado grave

publicado em 28/07/2026

Acidente ocorreu por volta das 9h e deixou um ferido em estado grave Foto: A Cidade

Da redaçãoUm acidente entre duas motos fechou o trânsito na avenida Wilson Foz, sentido Pozzobon, após a rua Fioravante Davanzo, na manhã desta terça-feira (28). Os dois motoqueiros ficaram feridos no ocorrido, sendo que um foi atendido em estado grave e levado para a Santa Casa.A colisão aconteceu pouco antes das 9h, quando um motociclista que seguia na avenida Wilson Foz colidiu na lateral de outro que descia a Fioravante Davanzo, sentido avenida Nove de Julho. Este último foi arremessado da moto e ficou em estado grave, sendo encaminhado para a Santa Casa. O segundo ferido teve escoriações mais leves, mas foi levado para o mesmo local para a realização de exames.Três ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram deslocadas ao locar para prestar atendimento. A Polícia Militar realizou o fechamento da avenida no trecho necessário e organizou o trânsito para evitar novos acontecimentos.A Polícia Civil foi destacada para o local com o objetivo de realizar a perícia e determinar as causas do ocorrido. Os bombeiros também foram acionados para limpeza de fluidos que saíram de uma das motos.