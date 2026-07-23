Trabalhador cai do teto da Igreja Matriz de Votuporanga (Foto: A Cidade)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Um trabalhador de cerca de 30 anos ficou ferido após cair do teto da Igreja Matriz de Votuporanga, na parte externa do prédio, por volta das 16h desta segunda-feira (27), quando trabalhava na manutenção. A queda foi de aproximadamente cinco metros de altura.
A reportagem do jornal A Cidade
esteve no local e apurou as primeiras informações sobre a ocorrência. Segundo testemunhas, o trabalhador realizava um serviço no telhado da igreja quando ocorreu a queda. Ainda de acordo com os relatos, ele utilizava todos os equipamentos de segurança no momento do acidente.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos. O trabalhador estava consciente e orientado, sendo encaminhado para atendimento médico.
As circunstâncias que provocaram a queda ainda deverão ser esclarecidas. A Igreja Católica informou irá analisar o caso para verificar o que aconteceu e apurar as causas do acidente.