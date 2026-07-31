Suspeito foi identificado por imagens de câmeras de segurança e localizado pela Polícia Militar durante patrulhamento na zona Norte da cidade

publicado em 05/08/2026

A detenção ocorreu depois que ele foi apontado como responsável por praticar um ato obsceno em frente à residência de uma moradora durante a madrugada Foto: Divulgação

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNa tarde desta terça-feira, 4 de agosto, um homem acabou preso em flagrante pela Polícia Militar, em Votuporanga, sob a acusação de importunação sexual. A detenção ocorreu depois que ele foi apontado como responsável por praticar um ato obsceno em frente à residência de uma moradora durante a madrugada.De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher estava na sala de sua casa quando notou a presença de um indivíduo escondido na área de sombra do muro, observando o interior do imóvel pelas frestas do portão. Assim que se levantou, ela percebeu que o suspeito se afastava enquanto arrumava as próprias roupas. Em seguida, ao verificar as imagens registradas pelo sistema de monitoramento da residência, constatou que o homem havia se masturbado em frente ao imóvel.Após analisarem as imagens e as características do suspeito, policiais militares realizaram patrulhamento pela zona Norte de Votuporanga e conseguiram encontrá-lo. O homem foi abordado, recebeu voz de prisão e acabou encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.