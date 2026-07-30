Francisco Batista de Paulo sofreu o acidente que aconteceu no dia 28 de julho e resultou em outro ferido; ele estava internado desde então
Acidente foi grave e resultou no fechamento da avenida para realização de perícia Foto: A Cidade/Arquivo Pessoal
Da redação
Morreu na manhã desta segunda-feira (3), na Santa Casa, um dos feridos em um acidente grave de trânsito ocorrido na avenida Wilson Foz, na terça-feira passada, dia 28 de julho. Francisco Batista de Paulo, de 63 anos, foi o motociclista que ficou gravemente ferido no local e foi levado com urgência para a Santa Casa.
Francisco ficou internado quase uma semana, mas não resistiu aos ferimentos sofridos na colisão. O velório está sendo realizado desde as 17h de segunda no Velório Municipal, com o sepultamento marcado para as 9h desta terça (4) no Cemitério Municipal.
O caso
A colisão aconteceu pouco antes das 9h do dia 28, quando um motociclista que seguia na avenida Wilson Foz colidiu na lateral de outro que descia a Fioravante Davanzo, sentido avenida Nove de Julho. Este último foi arremessado da moto e ficou em estado grave, sendo encaminhado para a Santa Casa. O segundo ferido teve escoriações mais leves, mas foi levado para o mesmo local para a realização de exames.
Três ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram deslocadas ao locar para prestar atendimento. A Polícia Militar realizou o fechamento da avenida no trecho necessário e organizou o trânsito para evitar novos acontecimentos.
A Polícia Civil foi destacada para o local com o objetivo de realizar a perícia e determinar as causas do ocorrido. Os bombeiros também foram acionados para limpeza de fluidos que saíram de uma das motos.