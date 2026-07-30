Francisco Batista de Paulo sofreu o acidente que aconteceu no dia 28 de julho e resultou em outro ferido; ele estava internado desde então

publicado em 04/08/2026

Acidente foi grave e resultou no fechamento da avenida para realização de perícia Foto: A Cidade/Arquivo Pessoal

Da redaçãoMorreu na manhã desta segunda-feira (3), na Santa Casa, um dos feridos em um acidente grave de trânsito ocorrido na avenida Wilson Foz, na terça-feira passada, dia 28 de julho. Francisco Batista de Paulo, de 63 anos, foi o motociclista que ficou gravemente ferido no local e foi levado com urgência para a Santa Casa.Francisco ficou internado quase uma semana, mas não resistiu aos ferimentos sofridos na colisão. O velório está sendo realizado desde as 17h de segunda no Velório Municipal, com o sepultamento marcado para as 9h desta terça (4) no Cemitério Municipal.A colisão aconteceu pouco antes das 9h do dia 28, quando um motociclista que seguia na avenida Wilson Foz colidiu na lateral de outro que descia a Fioravante Davanzo, sentido avenida Nove de Julho. Este último foi arremessado da moto e ficou em estado grave, sendo encaminhado para a Santa Casa. O segundo ferido teve escoriações mais leves, mas foi levado para o mesmo local para a realização de exames.Três ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram deslocadas ao locar para prestar atendimento. A Polícia Militar realizou o fechamento da avenida no trecho necessário e organizou o trânsito para evitar novos acontecimentos.A Polícia Civil foi destacada para o local com o objetivo de realizar a perícia e determinar as causas do ocorrido. Os bombeiros também foram acionados para limpeza de fluidos que saíram de uma das motos.