Ele irá fazer uma noite de autógrafos e realizará uma palestra no Grupo Espírita Maria de Nazaré (GEMAN), às 20h

publicado em 04/08/2026

Carlos A. Baccelli estará na cidade hoje para uma palestra e lançamento de seu novo livro Foto: Instagram Carlos A. Baccelli

Da redaçãoVotuporanga recebe nesta terça-feira (4) o escritor e médium espírita Carlos A. Baccelli. Ele irá fazer uma noite de autógrafos e realizará uma palestra no Grupo Espírita Maria de Nazaré (GEMAN), às 20h. O centro religioso fica na rua Leonardo Commar, 3179, no Pozzobon.Natural de Uberaba – MG, o autor já escreveu mais de 240 livros e estará no GEMAN para celebrar os 44 anos de sua fundação. Durante o evento, também será lançado o seu mais novo livro, chamado Celina – A Mensageira de Maria Nazaré. O livro é uma obra ditada pelo Espírito Irmão José e psicografada pelo médium, contando a narrativa que acompanha a comovente trajetória de Celina, uma menina que, após sobreviver a um trágico naufrágio, é acolhida e passa a viver sob os cuidados da própria Maria de Nazaré e do apóstolo João, na cidade de Éfeso.Baccelli é reconhecido como tendo feito várias biografias do mais famoso médium brasileiro, Chico Xavier. Entre suas obras estão Chico Xavier, Mediunidade e Coração, Chico Xavier, Mediunidade e Vida, Na Oficina da Fé e O Espiritismo em Uberaba. Ele é idealizador e fundador de várias instituições espíritas em Uberaba, entre as quais o Grupo Espírita Pão Nosso, o Lar Espírita Pedro e Paulo, o Grupo Espírita Irmão José, a Casa do Caminho, esta última de amparo às vítimas do HIV.Fundado por Divaldinho Matos, Luis A. Ferraz e Isabel Pinar, em 24 de agosto de 1982, o GEMAN foi idealizado para divulgar a Doutrina Espírita e desenvolver serviços sociais para atender as famílias carentes do Pozzobon, que estava em seu início na época. O foco principal é o ensino e o estudo da Doutrina Espírita nos aspectos filosófico, científico e religioso, de acordo com as obras da Codificação de Allan Kardec.Na comemoração de aniversário do grupo, a expectativa é de juntar vários integrantes da comunidade, frequentadores do local e visitantes no geral para celebração, confraternização e fé. Os organizadores do evento afirmam que este será “um momento especial de reflexão, aprendizado e celebração da trajetória de amor, fé e fraternidade construída pelo Grupo ao longo de mais de quatro décadas.”