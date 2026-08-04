Tradicional evento promovido pela Ancevo integrou as comemorações pelos 89 anos do município e levou cultura, gastronomia e integração ao Centro Social Urbano

publicado em 04/08/2026

Em Votuporanga, o Bon Odori consolidou-se como um momento de encontro entre famílias, amigos e admiradores da cultura japonesa Foto: Ancevo

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA 53ª edição do Bon Odori, realizada na noite do último sábado (1), voltou a reunir grande público em Votuporanga e foi marcada pela participação de cerca de 800 pessoas no Centro Social Urbano (CSU), na zona Sul da cidade. Promovida pela Associação Nipo Cultural e Esportiva de Votuporanga (Ancevo), a tradicional celebração integra a programação comemorativa pelos 89 anos do município, celebrado em 8 de agosto.Realizado anualmente, o Bon Odori foi aberto ao público, que pôde prestigiar uma das manifestações culturais mais significativas da tradição japonesa. A celebração está ligada ao Festival Obon, comemorado em diversas partes do mundo, e simboliza o retorno dos espíritos dos antepassados para visitar seus familiares, em um momento marcado pela gratidão, pela preservação da memória e pelo fortalecimento dos laços comunitários.A programação foi marcada pelas tradicionais danças circulares realizadas ao redor da torre central, conhecida como yagura, ao som de músicas típicas e dos tambores japoneses, os taikôs. Muitas pessoas também participaram da celebração vestindo o yukata, traje tradicional de verão japonês, tornando o ambiente ainda mais característico e acolhedor.Além das apresentações culturais, o público pôde saborear pratos típicos da culinária japonesa, como sushi, bentô e mandiu, além de pastéis, doces e outras opções gastronômicas oferecidas durante o evento.Em Votuporanga, o Bon Odori consolidou-se como um momento de encontro entre famílias, amigos e admiradores da cultura japonesa, reunindo diferentes gerações em uma noite dedicada à celebração, à integração e à valorização das tradições japonesas.