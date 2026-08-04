Cabo Renato Abdala, Dalbert Mega, Débora Romani, Natielle Gama, Sandra Valéria e Hery Kattwinkell serão os nomes nas urnas

publicado em 04/08/2026

Dos seis candidatos da cidade, três são vereadores: Cabo Renato Abdala, Débora Romani e Natielle Gama Foto: Assessoria

Da redaçãoCom o fim das convenções partidárias no Estado de São Paulo, estão confirmadas seis candidaturas de Votuporanga para disputar as eleições, que serão no dia 4 de outubro, com o segundo turno dia 25.O empresário e ex-candidato a prefeito Dalbert Mega, do Progressistas, teve sua candidatura a deputado federal decidida no dia 20 de julho. Já a protetora dos animais Sandra Valéria, do Solidariedade, e os vereadores Cabo Renato Abdala, do Partido da Renovação Democrática e Débora Romani, do Partido Liberal, tiveram suas conferências estaduais realizadas no mesmo dia, 25 de julho. Sandra e Renato serão candidatos a deputados federais e Débora tentará uma vaga de deputada estadual na Alesp. O advogado Hery Kattwinkell teve sua candidatura a deputado estadual definida nesta segunda-feira (3) pelo Avante.A candidatura a deputada federal da atual vereadora Natielle Gama (Podemos), ocorreu na manhã de domingo (2). O evento reuniu lideranças estaduais, filiados e representantes da legenda para oficializar os candidatos que disputarão as eleições de 2026.Nas eleições deste ano, serão feitas votações para os cargos de governador e deputados estaduais no âmbito estadual e presidente, senadores e deputados federais no âmbito federal.Com a definição dos nomes, os partidos têm até 15 de agosto para registrar os futuros candidatos na Justiça Eleitoral. A partir do dia seguinte terá início a propaganda eleitoral, com o horário eleitoral gratuito do 1º turno passando a ser exibido nas emissoras de rádio e televisão a partir do dia 28, e terminando no dia 1º de outubro. Em caso de segundo turno para as eleições de presidente e governador, o início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão será em 9 de outubro e vai até 23 de outubro.