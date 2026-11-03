Caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (12), por volta das 8h15, e ninguém ficou ferido

publicado em 12/11/2026

Caminhão atingiu o poste e um Corsa, que foi empurrado para debaixo de uma carretinha Foto: A Cidade

Da redaçãoUm caminhão colidiu contra um poste na rua Antônio Galera Lopes, quase na esquina com a avenida Emílio Arroio Hernandes, no bairro Pozzobon, zona Norte de Votuporanga. O acidente, registrado por volta das 8h15 desta quinta-feira (12), ocasionou a queda da energia elétrica em um quarteirão inteiro do bairro. Ninguém se feriu.De acordo com informações colhidas no local, o motorista estava realizando um reparo no caminhão e quando ele foi ligado, acabou percorrendo uma curta distância e batendo no poste e em um Chevrolet Corsa que estava estacionado. O carro teve o vidro traseiro quebrado e foi empurrado para baixo de uma carretinha. O motorista do caminhão não estava na cabine quando isso aconteceu.A Polícia Militar foi acionada para realizar o boletim de ocorrência e preservar o local antes da chegada da perícia técnica da Polícia Civil. A Neoenergia, concessionária de Votuporanga, também foi acionada para realizar os reparos no poste e restabelecer a luz para a área afetada, porém, isso será feito somente após a realização da perícia.A Secretaria de Trânsito da cidade também esteve presente no local para fechar o trânsito no quarteirão afetado. Não há informações de quando o fluxo será liberado ou de quando a energia será restabelecida.