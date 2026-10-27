Um casal foi preso por tráfico de drogas e associação para o tráfico durante uma operação da Força Tática da Polícia Militar, realizada em uma propriedade rural de Votuporanga, nas proximidades do Bell Champ. A ocorrência foi registrada às 17h45 de terça-feira (3), durante a uma operação de combate ao tráfico, deflagrada por equipes do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior (16º BPM/I).

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais receberam denúncias de que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes na região e utilizando uma propriedade rural para armazenar as drogas. Durante as diligências, as equipes localizaram um homem com as características informadas, que trafegava em uma motocicleta por uma estrada de terra. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele tentou fugir em direção à propriedade rural, dando início a um breve acompanhamento.

No local, os policiais conseguiram deter um casal. Durante as buscas em um paiol, dentro de uma mochila, foram encontrados diversos entorpecentes. Ao todo, foram apreendidas cinco porções de cocaína, meio tijolo da mesma droga, quatro tijolos de maconha, oito porções de maconha, uma porção de skunk e uma pedra grande de crack.

Além das drogas, os policiais apreenderam um facão com resquícios de entorpecentes, uma balança de precisão, uma mochila, um aparelho celular e uma motocicleta que, segundo a investigação, seria utilizada na distribuição das drogas. Um terceiro indivíduo, apontado como proprietário dos entorpecentes e responsável pela distribuição na região, foi identificado e deverá ser investigado. O casal foi encaminhado à Central de Flagrantes de Votuporanga, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.