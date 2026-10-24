Suspeito ameaçou a vítima durante o trajeto e acabou preso após cerco policial na zona norte da cidade, na tarde desta segunda-feira (2)

publicado em 03/11/2026

O indivíduo foi levado para a Central dr Flagrantes Foto: A Cidade

Um homem foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (2), feriado de Finados, após roubar um veículo e ameaçar o proprietário em Votuporanga (SP). A ocorrência mobilizou equipes da Força Tática e do patrulhamento territorial da Polícia Militar, além do apoio da Polícia Militar Ambiental.

Segundo informações, o suspeito, que possui antecedentes criminais, chegou a uma residência, bateu palmas e pediu ajuda ao morador. Na ocasião, solicitou uma carona até o bairro Figueiras, localizado na zona sul do município.

Durante o percurso, porém, o homem anunciou o assalto e, mediante grave ameaça, tomou o veículo, um Volkswagen Gol, da vítima. Ele também roubou um aparelho celular e uma quantia não divulgada em dinheiro. Após a ação criminosa, o suspeito deixou a vítima no bairro Figueiras e fugiu com o automóvel em direção à zona norte da cidade.



Assim que foram acionadas, equipes da Força Tática, com apoio de outras viaturas da Polícia Militar, iniciaram buscas e organizaram um cerco policial em diferentes pontos de Votuporanga.

As diligências terminaram com a localização e captura do suspeito na região do bairro Colinas, nas proximidades do antigo frigorífico Quatro Rios, na zona norte da cidade.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial, onde a autoridade policial ratificou o flagrante. Ele permaneceu à disposição da Justiça.