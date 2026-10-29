Criminosos invadiram a casa em que os dois casais estavam e roubou vários pertences e um carro, que foi abandonado depois

publicado em 09/11/2026

Criminosos invadiram a casa em que os dois casais estavam e roubou vários pertences e um carro, que foi abandonado depois Foto: Divulgação

Da redaçãoDois casais de amigos passaram por momentos de tensão durante a noite da última sexta-feira (6) em Américo de Campos, região de Votuporanga. Dois assaltantes invadiram a casa, os fizeram reféns e roubaram diversos pertences, além do carro de um dos casais, que foi recuperado após ser abandonado pelos criminosos.Segundo informações passadas por amigos, Stéfanie e Luiz Antônio estavam com a filha e um casal de amigos em sua casa durante a noite de sexta. Os amigos eram um homem e uma mulher, esta grávida de cinco meses. Durante a reunião, dois homens encapuzados e armados entraram na residência, e anunciaram o assalto.As cinco pessoas foram presas dentro do banheiro da casa enquanto os dois homens revistavam todo o local em busca de pertences de valor. Apesar da ação, nenhuma pessoa ficou ferida.Foram levados diversos itens, como perfumes, cremes, quatro celulares, televisão, micro-ondas, ventiladores, dentre outros. O carro do casal de amigos também foi levado, porém, ainda durante a noite ele foi recuperado. Segundo informações, ele teria sido abandonado pelos assaltantes após apresentar problemas mecânicos, mas nenhum dos objetos roubados foi encontrado no local.Os amigos das vítimas pedem que qualquer evidência seja encaminhada para as autoridades com o objetivo de tentar capturar os suspeitos.