Funcionários se refugiaram na câmara fria do estabelecimento e seguraram a porta até a chegada dos policiais; homem estava ensanguentado e sem camisa

publicado em 11/11/2026

Funcionários se refugiaram na câmara fria do estabelecimento e seguraram a porta até a chegada dos policiais; homem estava ensanguentado e sem camisa Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUm homem armado com uma faca invadiu o supermercado Super Muffato, localizado na Rua das Américas, em Votuporanga, na manhã desta quarta-feira (11), por volta das 10h30. A ocorrência mobilizou funcionários do estabelecimento e equipes da Polícia Militar, que prenderam o homem.Conforme apurou o jornal A Cidade no local, funcionários do setor de reposição estavam trabalhando e organizando as mercadorias quando o homem passou por eles carregando uma faca. Inicialmente, os trabalhadores imaginaram que ele estivesse procurando alguém dentro do supermercado. No entanto, perceberam que o rapaz aparentava estar desorientado quando entrou na câmara fria do estabelecimento.Diante da situação, dois funcionários fecharam a porta da câmara fria e permaneceram segurando-a para impedir que o homem saísse, até a chegada da Polícia Militar.Um funcionário que presenciou a ocorrência relatou ao jornal A Cidade: “ele passou por nós correndo e com uma faca na mão e ele mesmo se trancou na câmara fria, então a gente segurou a porta até a polícia chegar”.Ainda segundo informações apuradas no local, o homem já havia chegado ao supermercado com ferimentos e sangue na cabeça e em outras partes do corpo. Ele estava sem camisa e apresentava o corpo sujo de sangue.Informações preliminares indicam que, antes de chegar ao supermercado, o homem teria invadido uma residência e, posteriormente, seguido para o Super Muffato. De acordo com informações da Polícia Militar, o homem apresentava sinais de estar sob efeito de alguma substância. Após a chegada da equipe policial, ele foi detido. A ocorrência foi registrada e deverá ser apurada pelas autoridades competentes.