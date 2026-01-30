Formação conduzida pela Fundação Vanzolini abordou planejamento estratégico e reuniu gestores de 20 municípios da região

publicado em 11/02/2026

Foto: Sebrae

O Escritório Regional de Votuporanga do Sebrae-SP recebeu, nesta quarta-feira (11), representantes do Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista (Cinorp) e equipes de Educação de 20 municípios para uma capacitação sobre o novo ciclo do Plano Municipal de Educação (PME), com foco em planejamento estratégico, sustentabilidade financeira e gestão por indicadores.A formação foi conduzida pela Fundação Vanzolini, com foco em planejamento estratégico, sustentabilidade financeira e gestão por resultados, pilares considerados essenciais para melhorar a eficiência do gasto público e ampliar a qualidade dos serviços educacionais, especialmente em cidades de pequeno porte.Ao sediar a iniciativa, a analista de negócios do Sebrae-SP Carla Bussoloti reforçou sua atuação para além do apoio direto a micro e pequenos negócios, posicionando-se como parceiro também da gestão pública local. A proposta é levar metodologias de organização, diagnóstico e desempenho, comuns ao ambiente empresarial, para dentro das administrações municipais.“É uma alegria recebê-los aqui. O Sebrae-SP é uma casa de conhecimento, do empreendedorismo. Ficamos muito felizes e lisonjeados com essa parceria que cada dia se estreita. O Sebrae está à disposição também na área da educação, com os programas de educação empreendedora”, disse.Segundo José Antonio Tatai, secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista (Cinorp), o esforço coletivo busca reduzir fragilidades estruturais enfrentadas por municípios menores.“Estamos no caminho da qualificação, capacitação. Queremos ajudar, principalmente, os pequenos municípios que têm dificuldades com relação à estrutura e à equipe. A ideia do consórcio é justamente para que nós resolvamos essas dores juntos”, afirmou.