Evento reuniu produtores, parceiros e profissionais do setor e consolida a empresa como referência nacional em drones agrícolas

publicado em 12/02/2026

Foto: A Cidade

A inauguração da nova matriz do Mercadão dos Drones, realizada na noite da última sexta-feira (6), foi um verdadeiro sucesso e marcou um novo capítulo na história da empresa, considerada a maior loja especializada exclusivamente em drones agrícolas do Brasil. O evento aconteceu na Avenida José Marão Filho, nº 6344, no Polo Comercial e Industrial de Votuporanga, e reuniu produtores rurais, prestadores de serviços agrícolas, parceiros estratégicos e profissionais ligados à tecnologia no agronegócio.Com grande participação do público, a cerimônia celebrou a expansão da rede e o fortalecimento da atuação do Mercadão dos Drones no cenário nacional. Os convidados puderam conhecer de perto a estrutura moderna da nova matriz, projetada para funcionar como um centro completo de soluções para o agro, reunindo showroom, assistência técnica autorizada DJI Agriculture, distribuição de peças, áreas de treinamento e espaços dedicados à capacitação e à inovação no campo.Durante o evento, foram apresentados os principais diferenciais da nova unidade, que conta com uma ampla linha de drones agrícolas DJI, além de serviços de pós-venda reconhecidos pela qualidade e agilidade em todo o país. O espaço foi desenvolvido para atender desde pequenos produtores até grandes operações agrícolas, oferecendo suporte técnico especializado em todas as etapas do uso da tecnologia no campo.Para o CEO e cofundador do Mercadão dos Drones, Luís Otávio Esteves Assad Barbosa, a inauguração representa um momento estratégico para a empresa e para o agronegócio brasileiro.“Foi uma noite muito especial, que simboliza nossa visão de longo prazo para o agro. Queremos seguir entregando muito mais do que equipamentos: oferecemos soluções completas, conhecimento, pós-venda de excelência e formação de pilotos de alta performance”, destacou.A nova matriz consolida a presença do Mercadão dos Drones como um dos principais players do mercado, chegando à sua quinta unidade no Brasil. Atualmente, a empresa possui operações em Água Clara (MS), Mogi Mirim (SP), São João da Boa Vista (SP), Votuporanga (SP), a unidade matriz da empresa e São José do Rio Preto (SP), ampliando o acesso à tecnologia de drones agrícolas em diferentes regiões do país.O empreendimento conta ainda com a participação dos Irmãos Boldrin, produtores rurais e empresários do setor de transportes agrícolas (IB Logística), sócios do projeto, que prestigiaram a inauguração e reforçaram a importância da iniciativa para o desenvolvimento do agro regional.Com foco em inovação, eficiência e produtividade, o Mercadão dos Drones segue contribuindo diretamente para a modernização do agronegócio brasileiro, oferecendo soluções que reduzem custos, aumentam a precisão das aplicações agrícolas e promovem um crescimento mais sustentável no campo. A inauguração da nova matriz reafirma o compromisso da empresa com o avanço tecnológico e com o fortalecimento do produtor rural no Brasil.Endereço: Avenida José Marão Filho, 6344 – Polo Comercial e Industrial de VotuporangaTelefone: (17) 99773-6219