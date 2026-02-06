Reunião com secretariado municipal delineou agenda conjunta para fortalecer economia local e ampliar oportunidades no município

publicado em 20/02/2026

Sebrae-SP articula com secretariado de Valentim Gentil plano de ação para fortalecer economia em 2026 (Foto: Sebrae-SP)

O Sebrae-SP e a Prefeitura de Valentim Gentil se reuniram nesta sexta-feira (20) para estabelecer as principais frentes de atuação no município ao longo de 2026. O encontro reuniu secretários de diversas pastas para alinhar iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico, qualificação profissional, educação, turismo, sustentabilidade e apoio ao produtor rural.Participaram da reunião a secretária de Educação, Elenir Espinosa Cajuela; o secretário de Esportes, Lazer e Juventude, Luiz Fernando Arouca Tondato; o secretário da Assistência e Desenvolvimento Social, Wendrio Luiz Gonzales Neris; o secretário de Turismo e Cultura, João Paulo Ferraresi; o secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Edson Aparecido Briguentti; o secretário de Assuntos Administrativos, Camilo Henrique de Azevedo Coelho; o secretário de Serviços Públicos, Transportes e Trânsito, João Augusto Petinelli; a turismóloga Cintia Nagami; e a chefe de gabinete Marlene Marin.Durante o encontro, foram discutidas ações conjuntas nas áreas de turismo e cultura, projetos sociais voltados à inclusão produtiva, iniciativas de sustentabilidade e apoio ao agronegócio por meio do programa Agente Local de Inovação (ALI) Rural, que promove inovação e melhoria da gestão nas propriedades.“A estratégia é ouvir o poder público e buscar integrar políticas públicas e soluções técnicas para fortalecer a economia local e gerar novas oportunidades de renda. O planejamento conjunto permite alinhar projetos e garantir maior eficiência na execução das ações ao longo do ano”, disse Carla Bussoloti analista de negócios do Sebrae-SP.Também entrou na pauta a oferta de capacitações para micro e pequenos empreendedores e a ampliação da educação empreendedora nas escolas com o programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (Jepp), voltado ao desenvolvimento de competências empreendedoras desde o ensino fundamental.