A festa segue até domingo, consolidando o sucesso da edição de 30 anos

publicado em 10/04/2026

Foto: Divulgação

A 30ª Festa do Peão de Boiadeiro de Pontes Gestal começou com grande estilo na noite desta quinta-feira (9). O público compareceu em peso ao Recinto Municipal de Exposições, marcando uma abertura de sucesso, com rodeio eletrizante, estrutura elogiada e muita animação. A primeira noite já deu o tom do que promete ser uma das maiores edições da história do evento.A programação continua nesta sexta-feira (10) com show da dupla Danilo e Davi, que sobe ao palco trazendo um repertório atual e animado, garantindo mais uma noite de muita música e diversão para o público. Além do show, a arena segue com as montarias em touros e provas tradicionais, mantendo a emoção do rodeio.No sábado (11), a festa continua com apresentação de Cleber e Cauan, enquanto o grande encerramento, no domingo (12), será com Fernando e Sorocaba, atração mais aguardada desta edição comemorativa.Com entrada solidária — mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, destinado à Santa Casa de Votuporanga —, o evento une entretenimento e solidariedade. A estrutura conta ainda com praça de alimentação, parque de diversões e camarotes com acesso à boate, oferecendo opções para todas as idades.A festa segue até domingo, consolidando o sucesso da edição de 30 anos e mantendo Pontes Gestal como referência em grandes eventos na região. A Cidade FM 94,7 é a rádio oficial da festa, levando toda a cobertura para os ouvintes de Pontes Gestal e região.