Evento reuniu autoridades, reconheceu cidadão honorário e celebrou avanços expressivos nas áreas da educação, saúde e assistência social do município

publicado em 11/04/2026

O prefeito Adilson Leite e a primeira dama Neusinha, junto ao supervisor de ensino Carlos Gavioli e a equipe de professores e diretores da educação municipal.(Crédito:A Cidade)

A Sessão Solene em comemoração ao aniversário de Álvares Florence foi realizada ontem, marcando os 77 anos de emancipação político-administrativa do município. A cerimônia reuniu autoridades, lideranças locais e a comunidade em um momento de celebração, reconhecimento e valorização da história e do desenvolvimento da cidade.Estiveram presentes a presidente da Câmara, Márcia Maria do Valle Borges, os vereadores Valter Vieira da Silva, Arnaldo Pinto da Silva, Silvio Lamartine Fiori, José Silvestrini, Maria Isabel Correa Sales, Rafael Ribeiro Grassato e Wilson César. Também participaram o prefeito Adilson Batista Leite, acompanhado de sua esposa, Neusa dos Santos Leite, e o vice-prefeito Leandro Adilson dos Santos Romero, ao lado de sua esposa, Beatriz Giovanini.Durante a cerimônia, o munícipe Vonei Aparecido de Oliveira recebeu o título de cidadão honorário, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados a Álvares Florence, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento e bem-estar da comunidade.A área da educação foi um dos grandes destaques da Sessão Solene, evidenciando o compromisso do município com a qualidade do ensino. A escola CEM Profª Nilza Costa Rodrigues foi homenageada por atingir a meta no SARESP 2025, demonstrando um importante avanço no nível de aprendizagem dos alunos em relação ao ano anterior.O resultado, além de reforçar a qualidade do ensino, garantirá o repasse do ICMS Educacional, ampliando os investimentos no setor.A unidade também recebeu o Prêmio Excelência Educacional, em São Paulo, pelo alto desempenho e pela significativa participação dos estudantes. Entre as conquistas, destacam-se ainda o selo diamante no projeto Estante Mágica — a mais alta certificação concedida às escolas que incentivam a formação de leitores — e o selo prata na 2ª edição do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização. Representando a escola, esteve presente o diretor Ricardo de Oliveira Manoel, que celebrou os resultados alcançados por toda a comunidade escolar.A Escola Estadual Geraldo Alves Machado também teve motivos para comemorar. Com meta inicial de 4 pontos no SARESP 2024/2025, a escola superou as expectativas ao atingir a expressiva marca de 5,6 pontos, conquistando o reconhecimento como escola ouro no SARESP 2026. O resultado reflete o esforço coletivo de gestores, professores, funcionários, estudantes e famílias, além do fortalecimento das parcerias institucionais.Ainda durante a solenidade, o aluno Pedro Henrique Soligo Magossi foi homenageado como exemplo de dedicação e excelência acadêmica. Como resultado do desempenho alcançado, a escola passa a integrar o programa “Prontos para o Mundo”, iniciativa do Governo do Estado que oferece experiências enriquecedoras, como intercâmbio com destino ao Canadá, ampliando horizontes e oportunidades para os estudantes.A diretora da unidade, Fabiana de Fátima Batista Nunes Bacani, destacou a importância do reconhecimento. “Receber essa homenagem é motivo de grande orgulho. Meu coração se emociona, porque cada dia é uma colheita. É fruto do trabalho e esforço de uma gestão que acredita que todos podem aprender, sem exceção e sem deixar ninguém para trás”, afirmou.Além dos avanços na educação, o município também se destacou na área social. A Assistência Social de Álvares Florence conquistou importante reconhecimento em âmbito nacional ao ser contemplada com o Selo FNAS – Edição 2025. A certificação é concedida a municípios que se destacam pela excelência na gestão do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), reforçando o compromisso da administração com políticas públicas eficientes e inclusivas.Outro destaque foi o Departamento Municipal de Saúde, que também foi homenageado por seu trabalho comprometido com a promoção, prevenção e cuidado integral da população. O município vem desenvolvendo programas de saúde voltados ao combate ao tabagismo, hipertensão arterial e diabetes, além do acompanhamento de gestantes, fortalecendo a atenção básica e contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população.Encerrando a solenidade, Márcia Maria. presidente da Câmara Municipal, agradeceu a presença de todos que foram prestigiar a sessão solene e o clima foi de gratidão, orgulho e esperança no futuro. A celebração dos 77 anos de Álvares Florence reforça a trajetória de crescimento do município, construída com o empenho de sua população e o compromisso de suas lideranças. Parabéns a Álvares Florence por mais um ano de história, conquistas e desenvolvimento, e que venham muitos outros capítulos de progresso e sucesso para toda a sua comunidade.