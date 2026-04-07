Edição histórica de 30 anos começa nesta quinta-feira (9) com expectativa de público recorde e montarias de alto nível; rádio Cidade 94,7 FM faz a cobertura oficial

publicado em 09/04/2026

A Rádio Cidade 94,7 FM é a emissora oficial e acompanhará cada detalhe da 30ª Festa do Peão, trazendo informações ao vivo e os bastidores do evento que promete fazer história em Pontes Gestal. (Divulgação)

Edição histórica de 30 anos começa nesta quinta-feira (9) com expectativa de público recorde e montarias de alto nível; rádio Cidade 94,7 FM faz a cobertura oficialO som do berrante volta a ecoar alto a partir de hoje. Começa nesta quinta-feira, 9 de abril, a aguardada 30ª Festa do Peão de Pontes Gestal. O evento, que segue até o dia 12 no Recinto Municipal de Exposições, celebra três décadas de tradição consolidando-se como um dos maiores rodeios do interior paulista.A abertura oficial acontece logo mais, a partir das 20h, e o palco principal recebe a dupla Bruno Mulato & Leandro, prometendo animar o público com o melhor do sertanejo. Além do show, a noite de estreia marca o início das competições na arena, com montarias em touros e a tradicional modalidade Cutiano, com etapas confirmadas pela ACR e Seleção Brasileira.Mais do que entretenimento, a festa reforça seu compromisso social. Para garantir o ingresso, o público deve levar 1 kg de alimento não perecível. Toda a arrecadação será destinada à Santa Casa de Votuporanga, instituição referência para toda a região.O organizador do evento, Carlos Eduardo da Silva Leite, afirma que a estrutura foi planejada para receber até 7 mil pessoas por noite. "Estamos com tudo pronto. Camarotes, praça de alimentação e arena passaram pelos últimos ajustes para oferecer segurança e conforto. A expectativa é de casa cheia já nesta primeira noite", destaca.A narração das montarias ficará a cargo de vozes consagradas do rodeio: Luciano de Oliveira, Adauto Severo e Henrique Soares. Para as famílias, o evento oferece ainda a prova dos três tambores e a montaria em carneiros, que faz a alegria do público infantil.Após os shows principais, a festa continua para quem está nos camarotes com acesso exclusivo à boate.Confira a agenda de shows dos próximos dias:• Hoje (09/04): Bruno Mulato & Leandro• Amanhã (10/04): Danilo & Davi• Sábado (11/04): Cleber & Cauan• Domingo (12/04): Fernando & SorocabaA Rádio Cidade 94,7 FM é a emissora oficial e acompanhará cada detalhe da 30ª Festa do Peão, trazendo informações ao vivo e os bastidores do evento que promete fazer história em Pontes Gestal.