Educação: o ICA (Indicador Criança Alfabetizada) é um índice do Ministério da Educação que avalia se alunos do 2º ano

publicado em 09/04/2026

O ICA (Indicador Criança Alfabetizada) é um índice do Ministério da Educação que avalia se alunos do 2º ano da rede pública são capazes de ler e interpretar textos Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Da redaçãoVárias cidades da microrregião de Votuporanga ficaram dentro das metas estabelecidas pelo MEC na questão de alfabetização no ano de 2025. Votuporanga conseguiu desempenho bom, superando a meta e continuando a melhorar em relação aos anos anteriores.O ICA (Indicador Criança Alfabetizada) é um índice do Ministério da Educação que avalia se alunos do 2º ano da rede pública são capazes de ler e interpretar textos. As metas são individuais para cada cidade e definidas pelo MEC com base em uma série de fatores, como porte e contexto socioeconômico.Para Votuporanga, a meta era de 60% para o ano de 2025 e o alcançado foi 67%, um avanço em relação aos anos anteriores. O ICA também já define as metas para os anos futuros, e para a cidade o objetivo é chegar em 2030 com 80% de todas as crianças do 2º ano alfabetizadas. O crescimento é programado de maneira escalonada e, por isso, para esse ano, o objetivo é 64%.A cidade apresentou crescimento expressivo desde 2023, quando o ICA foi implementado. Naquele ano, o resultado alcançado foi 50%, crescendo para 62% no ano seguinte.Algumas cidades da região do Noroeste paulista apresentaram desempenho muito ruim, como Dolcinópolis, que alcançou apenas 36% de alfabetização, e Zacarias com 46%. Do outro lado da régua, quatro municípios conseguiram o nível de 100%. Foram eles Guarani d’Oeste, Nova Canaã Paulista, Sebastianópolis do Sul e Suzanópolis. Novais com 98%, Magda com 97% e Macedônia e Nipoã com 94% foram outras localidades que se destacaram.