Comitiva de oito municípios participa de missão técnica e acessa inovação, negócios e tendências do agronegócio na principal feira do setor na América Latina

publicado em 04/05/2026

Foto: Sebrae

O Sebrae-SP, em parceria com o Sindicato Rural, levou mais de 200 produtores rurais de cidades do Noroeste Paulista para a Agrishow, uma das principais feiras de tecnologia agrícola da América Latina. A iniciativa reuniu participantes de Fernandópolis, Votuporanga, Turmalina, Dolcinópolis, Jales, Cosmorama, General Salgado, Álvares Florence e Santa Fé do Sul, em uma agenda voltada à inovação, negócios e qualificação no campo.A primeira missão, organizada pela regional de Fernandópolis, partiu na terça-feira (28). Já na sexta-feira (30), foi a vez das caravanas de Votuporanga, Turmalina, Dolcinópolis, Jales, Cosmorama, General Salgado e Santa Fé do Sul seguirem para o evento.“A participação na Agrishow é uma oportunidade concreta de aproximar o produtor rural das inovações que estão transformando o campo. Nosso objetivo é ampliar o acesso à informação, estimular a competitividade e mostrar que o pequeno produtor também pode ser protagonista em um cenário cada vez mais tecnológico e conectado”, disse Eliana Germano, consultora de negócios e gestora no agro do Sebrae-SP.Na feira, os produtores tiveram acesso a tendências tecnológicas, soluções para aumento de produtividade e oportunidades de mercado. O estande do Sebrae-SP, com 300 metros quadrados, funcionou como um ponto de convergência para pequenos negócios do agronegócio paulista. Ao todo, 50 empresas foram selecionadas para expor seus produtos e serviços no espaço, criando uma vitrine que combinou inovação e tradição do campo.Além do contato com tecnologias e fornecedores, a missão também abriu espaço para trocas diretas entre os próprios produtores, que compartilharam experiências, desafios e soluções adotadas no dia a dia do campo.“Ações como essa reforçam a nossa rede regional mais integrada, para que ela seja capaz de impulsionar o desenvolvimento coletivo e acelerar a adoção de práticas mais eficientes e sustentáveis no agronegócio do Noroeste Paulista”, completou Eliana.