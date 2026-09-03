Dr. Tedeschi vota em Rio Preto e reforça importância do voto

publicado em 04/10/2026

Dr. Tedeschi vota em Rio Preto e reforça importância do voto Foto: Assessoria

Da redaçãoO candidato a deputado estadual Dr. Tedeschi votou na manhã deste domingo (4) em São José do Rio Preto. Durante a tarde, o atual vereador da cidade onde votou conversou ao vivo, por telefone, com a reportagem da rádio Cidade 94,7 FM e destacou a importância da participação dos eleitores no processo democrático.Durante a entrevista, ele comentou como está sendo a votação em Rio Preto, indicando que estaria tranquila. Ele também comentou que levou seus dois filhos adolescentes para votarem pela primeira vez.O candidato ainda fez um apelo para que as pessoas fossem às urnas votar, mesmo com chuva. “Você que já fez 70 anos de idade, mas que ainda tem uma vida útil, ainda tem uma vida bacana, saudável, que tem condições físicas, vamos votar, porque esse voto faz toda uma diferença. E a chuva também que não atrapalhe tanto, porque o país vive um momento de decisivo, um momento de saber para que caminho nós vamos seguir. Se nós vamos continuar nesse caminho que está, ou se nós vamos apresentar uma nova alternativa, um novo poder, uma alternativa diferente, uma nova visão de gestão. E voto é a democracia”, comentou.