om domicílio eleitoral em Fernandópolis e atuação política em Votuporanga e região, ele tentava conquistar o quarto mandato consecutivo
Pinato recebeu recebeu 52.720 votos Foto: Assessoria
O deputado federal Fausto Pinato (União Brasil) não conseguiu a reeleição para a Câmara dos Deputados. Com domicílio eleitoral em Fernandópolis e atuação política em Votuporanga e região, ele tentava conquistar o quarto mandato consecutivo.
No Estado, recebeu 52.720 votos.
Em Votuporanga, Pinato somou 1.228 votos e terminou como o oitavo candidato a deputado federal mais votado no município. O resultado confirma uma queda significativa de sua votação local nos últimos pleitos.
Em 2018, Pinato havia recebido 4.806 votos em Votuporanga. Em 2022, caiu para 2.032 votos e, agora, em 2026, chegou a 1.228. Em oito anos, a redução foi de 3.578 votos, o equivalente a aproximadamente 74%.
A queda ocorreu apesar da atuação do parlamentar no município, com articulação de recursos e emendas para áreas como saúde.
Com o resultado deste domingo, Pinato encerra uma sequência de três mandatos consecutivos na Câmara Federal.