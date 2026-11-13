Na abertura da programação natalina, o prefeito Adilson Leite entregou a chave da cidade ao Bom Velhinho e destacou a importância de manter viva a tradição no município

publicado em 24/11/2026

O prefeito Adilson Leite entrega simbolicamente a chave de Álvares Florence ao Papai Noel durante o lançamento das luzes de Natal, ao lado do vice-prefeito Leandro Romero, da primeira-dama Neusa Leite, da assessora Elizângela Garcia e de vereadores do município.

A Praça da Matriz de Álvares Florence ganhou iluminação especial na noite de sexta-feira, 20 de novembro, durante a abertura da programação Especial de Natal. Promovida pela Prefeitura Municipal da cidade, a celebração reuniu moradores para a inauguração oficial do lançamento das Luzes de Natal, a chegada do Papai Noel e apresentações musicais.

A combinação das luzes com a chegada do Bom Velhinho, acompanhado de personagens natalinos, deu um toque de magia à noite e encantou a todo o público que estava presente na praça prestigiando o evento. Entre as crianças, a curiosidade deu lugar ao brilho nos olhos quando Papai Noel apareceu.

Um dos momentos marcantes da cerimônia foi a entrega simbólica da chave da cidade ao Papai Noel pelo prefeito Adilson Leite. Ao lado dele estavam o vice-prefeito Leandro Romero, a primeira-dama Neusa Leite, a assessora Elizângela Garcia e vereadores do município.

Em seu discurso, Adilson Leite ressaltou que a gestão é voltada às pessoas e que a decoração na Praça da Matriz permite que as famílias vivam o Natal na própria cidade. O prefeito lembrou que nem todas as famílias têm condições de viajar para conhecer decorações natalinas maiores em outros municípios. Segundo ele, investir na iluminação da praça é uma forma de oferecer essa experiência aos moradores e manter viva uma tradição que reúne a comunidade em uma época marcada pela fraternidade.