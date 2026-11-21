De acordo com relatos de moradores, pessoas estão sendo contatadas com propostas para realizar o exame PSA (Antígeno Prostático Específico), mediante cobranças que ultrapassam R$ 100

publicado em 24/11/2026

A Secretaria de Saúde já está localizada no novo Paço Municipal Foto: Prefeitura de Votuporanga

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga comunicou, nesta segunda-feira (23), a existência de tentativas de golpe envolvendo telefonemas que utilizam o nome da campanha Novembro Azul. De acordo com relatos de moradores, pessoas estão sendo contatadas com propostas para realizar o exame PSA (Antígeno Prostático Específico), mediante cobranças que ultrapassam R$ 100.Conforme as informações recebidas, os autores das ligações afirmam representar a campanha Novembro Azul e apresentam a oferta do exame, condicionando o atendimento ao pagamento de uma quantia em dinheiro.A pasta municipal orienta a população a manter cautela diante dessas abordagens, evitando transferir valores ou informar dados pessoais e bancários antes de checar se o contato é legítimo. Para obter esclarecimentos sobre exames, consultas ou outros atendimentos oferecidos pelo sistema público municipal, a recomendação é entrar em contato com a unidade de saúde responsável ou utilizar os meios oficiais de comunicação da Secretaria.Após as ocorrências relatadas, o órgão também pede que o aviso seja divulgado entre familiares, amigos e conhecidos, como forma de ampliar a prevenção e impedir que mais pessoas sejam prejudicadas por essas práticas fraudulentas.Agendar atendimentos do INSS Digital ficou mais prático com o aplicativo Conecta Votuporanga. A ferramenta permite que os moradores realizem o agendamento diretamente pelo celular, escolhendo o serviço desejado, consultando os documentos necessários e selecionando entre os dias e horários disponíveis. O sistema de agendamento pelo app fica disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, oferecendo mais agilidade e acessibilidade à população.O INSS Digital funciona como uma etapa inicial de orientação e encaminhamento para quem deseja solicitar benefícios previdenciários ou assistenciais como: Aposentadoria Rural e Urbana, Auxílio-Reclusão, BPC/LOAS para pessoas com deficiência ou idosos, Certidão de Tempo de Serviço para Servidores Públicos, Pensão por Morte Urbana ou Rural e Salário-Maternidade.Para realizar o agendamento, basta acessar o aplicativo Conecta Votuporanga, clicar no ícone "INSS Digital – Atendimento" e, em seguida, em "Agendar". Depois, é necessário selecionar o tipo de serviço desejado, conferir os documentos exigidos, consultar os dias e horários disponíveis e confirmar a escolha no calendário, selecionando a data e o horário pretendidos. Quem já realizou o agendamento também pode consultar as informações pelo ícone "Meus Agendamentos".O aplicativo Conecta Votuporanga pode ser baixado gratuitamente nas lojas de aplicativos App Store (iOS) e Google Play (Android). Basta procurar pelo nome "Conecta Votuporanga" para instalar e acessar os serviços disponíveis.