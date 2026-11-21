Empreendimento Nair Beneduzzi ocupará área de mais de 582 mil m², próximo aos bairros Pacaembu, e será voltado à habitação de interesse social

publicado em 24/11/2026

De acordo com apuração da reportagem do jornal A Cidade, serão construídas quase 700 casas e as vendas devem começar no início de 2027 Foto: Divulgação CDHU/Divulgação

Um novo loteamento residencial está previsto para a região Oeste de Votuporanga. O projeto, denominado Residencial Nair Beneduzzi, terá área de 582.126,51 m² e previsão de aproximadamente 1.940 lotes. De acordo com apuração da reportagem do jornal, serão construídas quase 700 casas e as vendas devem começar no início de 2027.A área destinada ao empreendimento fica nas proximidades dos bairros Pacaembu, seguindo o traçado da avenida Pedro Scamatti. Atualmente, o trecho que dá acesso à região é uma estrada de terra utilizada para conectar bairros locais ao Monte Verde e à rodovia Euclides da Cunha. Até o momento, não há informações oficiais sobre a extensão da avenida, nem sobre eventual pavimentação até o novo residencial.O loteamento será implantado para atender à Habitação de Interesse Social (HIS), no formato de conjunto habitacional. A responsável pelo terreno também ficará encarregada de executar os serviços de infraestrutura, que incluem a abertura de ruas e espaços públicos, movimentação de terra e instalação da rede de esgotamento sanitário, entre outras intervenções necessárias.Conforme consta no Diário Oficial do Município, “O custo para execução das obras de infraestrutura do empreendimento, conforme com o cronograma físico-financeiro apresentado pelo empreendedor e aprovado pelo Poder Executivo, é de R$ 73.247.067,67.”Embora o projeto preveja quase 1.940 terrenos, ainda não foram apresentados detalhes sobre a metragem das futuras residências. Informações apuradas pela reportagem apontam que o padrão das construções deverá seguir o modelo adotado pela empresa em empreendimentos já implantados nos bairros próximos.A nova área residencial será instalada depois do Parque Flora, empreendimento mais recente anunciado pela Pacaembu, que se encontra em etapa final de obras. No Parque Flora, as moradias possuem 43,85 m², em lotes com área mínima de 180 m², com construções não geminadas e possibilidade de ampliação.As casas do Flora são compostas por dois quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia coberta, laje e revestimento cerâmico em todos os cômodos. Também possuem quintal e espaço para estacionamento. A previsão total é de 703 unidades habitacionais no Parque Flora.