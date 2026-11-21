Empreendimento Nair Beneduzzi ocupará área de mais de 582 mil m², próximo aos bairros Pacaembu, e será voltado à habitação de interesse social
De acordo com apuração da reportagem do jornal A Cidade, serão construídas quase 700 casas e as vendas devem começar no início de 2027 Foto: Divulgação CDHU/Divulgação
Um novo loteamento residencial está previsto para a região Oeste de Votuporanga. O projeto, denominado Residencial Nair Beneduzzi, terá área de 582.126,51 m² e previsão de aproximadamente 1.940 lotes. De acordo com apuração da reportagem do jornal A Cidade
, serão construídas quase 700 casas e as vendas devem começar no início de 2027.
A área destinada ao empreendimento fica nas proximidades dos bairros Pacaembu, seguindo o traçado da avenida Pedro Scamatti. Atualmente, o trecho que dá acesso à região é uma estrada de terra utilizada para conectar bairros locais ao Monte Verde e à rodovia Euclides da Cunha. Até o momento, não há informações oficiais sobre a extensão da avenida, nem sobre eventual pavimentação até o novo residencial.
O loteamento será implantado para atender à Habitação de Interesse Social (HIS), no formato de conjunto habitacional. A responsável pelo terreno também ficará encarregada de executar os serviços de infraestrutura, que incluem a abertura de ruas e espaços públicos, movimentação de terra e instalação da rede de esgotamento sanitário, entre outras intervenções necessárias.
Conforme consta no Diário Oficial do Município, “O custo para execução das obras de infraestrutura do empreendimento, conforme com o cronograma físico-financeiro apresentado pelo empreendedor e aprovado pelo Poder Executivo, é de R$ 73.247.067,67.”
Embora o projeto preveja quase 1.940 terrenos, ainda não foram apresentados detalhes sobre a metragem das futuras residências. Informações apuradas pela reportagem apontam que o padrão das construções deverá seguir o modelo adotado pela empresa em empreendimentos já implantados nos bairros próximos.
A nova área residencial será instalada depois do Parque Flora, empreendimento mais recente anunciado pela Pacaembu, que se encontra em etapa final de obras. No Parque Flora, as moradias possuem 43,85 m², em lotes com área mínima de 180 m², com construções não geminadas e possibilidade de ampliação.
As casas do Flora são compostas por dois quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia coberta, laje e revestimento cerâmico em todos os cômodos. Também possuem quintal e espaço para estacionamento. A previsão total é de 703 unidades habitacionais no Parque Flora.