Algumas estão com os laudos vencidos desde 2021 e outras, que ainda estão com documentação válida, tem data de validade para 2027

publicado em 24/11/2026

Algumas estão com os laudos vencidos desde 2021 e outras, que ainda estão com documentação válida, tem data de validade para 2027 Foto: A Cidade

Da redaçãoAs escolas municipais de Votuporanga ocupam, ao todo, 32 edifícios espalhados pela cidade. Destes, 17 atualmente encontram-se com o auto das vistorias do Corpo de Bombeiros, que comprovam a segurança em caso de incêndios, vencido. Informações foram disponibilizadas pela Prefeitura após requerimento do vereador O Wartão (União).De acordo com os documentos, oito unidades escolares tiveram o término da validade dos autos de vistoria entre agosto e novembro deste ano, mas estariam, segundo o Executivo, com os trâmites de regularização em andamento. São elas a Cemei Terezinha Guerra (13/11/2026), a Cemei Floriano Marzochi (13/11/2026), a Cemei Maria Aparecida Barbosa Terruel (25/10/2026), a Cemei Maria Lygia Bertoncini Leite (24/10/2026), a Cemei Valter Peresi (09/10/2026), a Cemei Abilio Calile (09/10/2026), a CEM Valdir Gonçalves de Lima (06/09/2026) e a Cemei Helena Buzato Rigo (09/08/2026).Já os Cemei Prof.ª Célia Aparecida Ribeiro, Profª Magaly Maguollo Seba e as CEM Anita Liévana Camargo e Faustino Pedroso já estariam adequados e prontos para solicitar nova vistoria. O edifício que abriga o CEM Geyner Rodrigues e o Cemei Ana Ferreira dos Santos está com reforma licitada e contrato assinado para realização das adequações necessárias.Outras três unidades precisam de receber adequações antes de serem feitas novas vistorias. O Cemei Vandira Figueira da Costa Zacarias precisa de realocação da central de alarme, o Cemei Aracy Panazzolo de Mattos necessita de revisão da instalação elétrica do SPCI e o CEM Irma Pansani Marin e o CEMEI Mercedes Fernandes de Lima, que estão no mesmo edifício, estão esperando a instalação de um hidrante na quadra. O Cemei Vania Claudia Guerche Grund está com pendência no ART do playground.O que chama a atenção nos casos acima são as datas em que os últimos autos de vistoria venceram, com a mais recente tendo sido em maio do ano passado. Mas outras, como o Cemei Vania Claudia e o CEMEI Mercedes Fernandes estão vencidos desde 2021, ainda não tendo sido feitas novas vistorias. Apesar disso, no próprio documento em questão, a Prefeitura destaca que todas as obras para adaptação das escolas serão realizadas em 2027.Já entre as escolas que estão com a documentação em dia, quatro delas possuem validade somente até 2027. São elas Cemei Orozilia do Carmo Ferreira, Cemei Maria Martins e Lourenço, Cemei José Modesto Sobrinho e CEM Benedito Israel Duarte.Um dos questionamentos feitos por Wartão no requerimento foi sobre qual secretaria ou departamento é responsável pelo controle da validade, renovação e regularização dos documentos de segurança contra incêndio dos prédios escolares municipais. O Executivo Municipal afirmou, no documento de resposta, que “o acompanhamento das medidas relacionadas à segurança contra incêndio envolve a atuação dos setores técnicos competentes, especialmente o SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho), responsável pelas ações relacionadas à segurança do trabalho e pelo acompanhamento dos treinamentos das brigadas de incêndio, e a Secretaria Municipal de Obras Públicas, responsável pelas providências técnicas e intervenções estruturais necessárias nos próprios municipais”.A Prefeitura de Votuporanga informou, por meio de nota, que “por meio das Secretarias Municipais de Obras Públicas, Administração e da Educação, vem trabalhando na regularização dos Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCBs) das unidades escolares da rede municipal.”Sobre as unidades cujos certificados venceram mais recentemente, “os trâmites de regularização também estão em andamento. Mesmo nos casos em que não há necessidade de intervenções físicas, a renovação envolve procedimentos administrativos e a formalização dos pedidos de vistoria junto ao Corpo de Bombeiros.”Já sobre o prédio que abriga o CEM Geyner Rodrigues e o CEMEI Ana Ferreira dos Santos, “a Prefeitura esclarece que o processo licitatório para a execução das adequações necessárias já foi concluído. O contrato com a empresa vencedora foi assinado e publicado no último dia 19 de novembro. As obras serão executadas durante o período de recesso escolar, de forma a minimizar as interferências nas atividades pedagógicas e na rotina dos alunos.”Segue a nota completa:

A Prefeitura de Votuporanga informa que, por meio das Secretarias Municipais de Obras Públicas, Administração e da Educação, vem trabalhando na regularização dos Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCBs) das unidades escolares da rede municipal.

O trabalho considera as necessidades específicas de cada prédio, envolvendo desde adequações nas instalações e atualização de documentos técnicos até os procedimentos necessários para a renovação dos certificados. Algumas unidades já estão adequadas e aptas à solicitação de nova vistoria, enquanto outras passam por ajustes pontuais para atender às exigências.

Para dar andamento a esse processo, a Administração Municipal também conta com empresa especializada, contratada por meio de licitação, para a prestação de serviços relacionados à renovação dos AVCBs e ao treinamento das brigadas de prevenção e combate a incêndios.

Em relação às unidades cujos certificados venceram mais recentemente, os trâmites de regularização também estão em andamento. Mesmo nos casos em que não há necessidade de intervenções físicas, a renovação envolve procedimentos administrativos e a formalização dos pedidos de vistoria junto ao Corpo de Bombeiros.

Quanto ao prédio que abriga o CEM Geyner Rodrigues e o CEMEI Ana Ferreira dos Santos, a Prefeitura esclarece que o processo licitatório para a execução das adequações necessárias já foi concluído. O contrato com a empresa vencedora foi assinado e publicado no último dia 19 de novembro. As obras serão executadas durante o período de recesso escolar, de forma a minimizar as interferências nas atividades pedagógicas e na rotina dos alunos.