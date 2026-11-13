Ventania arrancou aparelhos de ar-condicionado e parte do telhado de unidade escolar em Santa Fé do Sul, onde aulas foram suspensas

publicado em 24/11/2026

O temporal deste fim de semana causou estragos na Escola Técnica Estadual (Etec) de Santa Fé do Sul Foto: Arquivo pessoal

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA tempestade que passou pelo noroeste paulista durante a madrugada de sábado (21) causou danos à Escola Técnica Estadual (Etec) de Santa Fé do Sul. A ventania arrancou 12 aparelhos de ar-condicionado e parte do telhado de zinco do prédio. Ao menos seis salas foram invadidas pela água, tiveram móveis atingidos e foram interditadas.Em razão dos prejuízos, os aproximadamente 600 estudantes da instituição estão sem aulas presenciais por prazo indeterminado. O ensino está sendo realizado remotamente, e a direção ainda não informou uma data para a retomada das atividades na escola.Mesmo com 34 milímetros de precipitação registrados no município, os ventos intensos provocaram ocorrências em diversos locais. A entrada da cidade foi derrubada, os enfeites de Natal sofreram danos e uma torre de transmissão de rádio desabou. O temporal teve início por volta das 3h30, acompanhado por raios.Em Rubinéia, situada a cerca de sete quilômetros de Santa Fé do Sul, o fornecimento de eletricidade e água ficou interrompido por aproximadamente oito horas no sábado. Os serviços foram normalizados.A Defesa Civil contabilizou 25 chamados na cidade, envolvendo árvores e postes caídos, avarias no píer da Praia do Sol e o destelhamento de uma residência. Uma família precisou deixar o imóvel após ele ser danificado, mas foi transferida e acomodada em outro local.Em General Salgado, a correnteza destruiu uma ponte localizada na via que dá acesso a Nova Castilho. O local permanece interditado devido aos danos. O município acumulou 63 milímetros de chuva ao longo de sábado.Nhandeara contabilizou 18 árvores derrubadas em vários pontos, entre vias urbanas, estradas e rodovias. Situações semelhantes foram registradas nas rodovias de Paranapuã, Ouroeste, Populina, Guarani d'Oeste e Três Fronteiras.Os municípios da região também tiveram índices elevados de precipitação entre a madrugada e a manhã de sábado, além dos estragos causados pelas rajadas de vento. Em Pontalinda, o acumulado chegou a 120 milímetros, o maior volume informado entre as cidades citadas.