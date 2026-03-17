A programação será realizada em 26 de março, das 15h30 às 21h, no Parque da Cultura

publicado em 25/03/2026

Evento promovido pelo Sebrae-SP e pela Associação Comercial de Votuporanga reúne lideranças femininas em programação com palestras, feira de negócios e networking no Parque da Cultura Foto: Sebrae-SP

Empresárias, empreendedoras e lideranças femininas têm até os próximos dias para garantir participação no “Circuito Delas”, evento promovido pelo Sebrae-SP em parceria com a Associação Comercial de Votuporanga (ACV), por meio da Rede de Negócios Delas. A programação será realizada em 26 de março, das 15h30 às 21h, no Parque da Cultura, dentro da agenda da Semana Todos por Elas.O encontro reúne feira de negócios com expositoras, palestras estratégicas, talk show, oficinas práticas, momento cultural e rodadas de networking direcionado. A proposta é ampliar a qualificação das participantes e estimular conexões capazes de gerar oportunidades comerciais e parcerias.Segundo a consultora de negócios do Sebrae-SP, Evelise Galbe, a iniciativa busca fortalecer o protagonismo feminino no ambiente empresarial regional. “A expectativa é que o evento fortaleça redes locais de empreendedorismo feminino, estimule práticas de gestão mais estruturadas e amplie a presença das mulheres em ambientes estratégicos de decisão”, afirma.Para a presidente da ACV, Natália De Haro, primeira mulher a ocupar o cargo na entidade, o Circuito Delas reforça o papel das parcerias institucionais no desenvolvimento econômico local. “Quando empresários, associações e entidades caminham com o mesmo propósito, quem ganha é toda a cidade. Essas conexões fortalecem o ambiente de negócios, ampliam oportunidades e geram impacto positivo para a população e para o ecossistema empresarial”, diz.Entre as palestrantes confirmadas está Adriana Neves, diretora da Conebel e integrante da Associação Comercial e Industrial de Rio Preto (Acirp). Com trajetória ligada à expansão de uma das maiores distribuidoras de bebidas parceiras da Ambev, a executiva foi destacada pela Revista Exame como uma das “Rainhas da Ambev”. Atualmente, a Conebel reúne mais de 260 colaboradores e atende 37 municípios.Também participa do evento Edi Loiola, head do movimento Mulheres no E-commerce, comunidade que reúne mais de 40 mil participantes em todo o país. Empreendedora há quase duas décadas, ela atua como mentora e consultora no ecossistema digital e integrou o programa 10 mil Mulheres Empreendedoras, desenvolvido pela Fundação Getulio Vargas em parceria com Goldman Sachs e Babson College. Atualmente, é CEO da Soulog e embaixadora da Loja Integrada.As inscrições podem ser realizadas por meio do WhatsApp da Associação Comercial de Votuporanga (17) 981320022 ou pelo site do Sebrae-SP.