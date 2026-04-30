Foto: Arquivo Pessoal
Faleceu na manhã desta quinta-feira (7), aos 85 anos, Sebastião Carmona, carinhosamente conhecido como Tião Carmona, após uma luta contra o câncer.
Figura muito querida e respeitada em Votuporanga, Tião construiu uma trajetória marcada pelo amor aos rodeios e pela dedicação ao setor agropecuário. Grande entusiasta da cultura sertaneja, foi também um dos incentivadores das festas tradicionais da cidade, contribuindo de forma significativa para manter vivas as raízes e costumes locais.
Sempre presente nas causas sociais, destacou-se ainda por sua participação ativa em eventos e ações beneficentes, especialmente junto ao Lions Clube de Votuporanga, deixando um legado de solidariedade e compromisso com a comunidade.
Tião Carmona deixa a esposa, Ivanilde Gomes, e o filho, Ivan, além de inúmeros amigos e admiradores.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.