O Consultório Municipal Dr. Décio Gotardo Fedozzi, localizado no Pacaembu, está com muita demanda e poucos funcionários

publicado em 10/06/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Da redaçãoO Consultório Municipal Dr. Décio Gotardo Fedozzi, localizado no Pacaembu, está sofrendo com a falta de funcionários. Isso é o que afirma a população em uma indicação protocolada na Câmara de Votuporanga.A Unidade Básica de Saúde em questão foi a última a ser inaugurada na cidade, tendo começado a atender a população no dia 2 de fevereiro deste ano. A construção foi marcada por atrasos. Em junho do ano passado, o prefeito Jorge Seba e a secretária da Saúde, Ivonete Félix, convocaram uma coletiva de imprensa para descartar qualquer hipótese de transformar o prédio construído pela Qualivida Saúde em um depósito de vacinas, como ventilado pela Câmara Municipal na época. O anúncio foi feito na presença de vereadores da base, com a promessa de que o espaço seria utilizado para a instalação de uma UBS até o mês de agosto seguinte.Porém, essa data não foi mantida devido a problemas, segundo a Prefeitura, na renovação do contrato da mesma com a OS Santa Casa para a compra dos móveis e a instalação da rede de oxigênio do local. Em setembro foi definida a nova data para a inauguração como sendo em janeiro deste ano.Na indicação, feita pelo vereador Marcão Braz (PP), é afirmado que o fluxo de pacientes tem sido maior que o previsto, sobrecarregando a unidade. “Segundo relatos da população, a necessidade de reforço não se restringe apenas à área médica, mas também alcança os serviços de enfermagem, recepção, limpeza, manutenção e demais funções essenciais ao pleno funcionamento do consultório. Tal cenário acaba impactando diretamente a qualidade e a agilidade dos atendimentos prestados aos usuários do sistema público de saúde”, afirma o vereador. Ele também cita a quantidade de pessoas que moram no bairro, comentando que são mais de 2 mil famílias atendidas pela UBS.